Mainoo phản ứng dữ dội, vứt áo bib xuống sân

Kobbie Mainoo chưa ra sân dù chỉ một phút, trở thành tiền vệ duy nhất trong đội hình tuyển Anh không được HLV Thomas Tuchel trao cơ hội ở World Cup 2026 tính đến lúc này.

Mainoo không chịu nổi, ném áo xuống sân.

Sáng 16/7, tuyển Anh thất bại 1-2 trước Argentina ở bán kết World Cup 2026. Trong khi các đồng đội chiến đấu đến những phút cuối, Mainoo chỉ biết lặng lẽ dõi theo từ băng ghế dự bị. Gương mặt thất thần của tiền vệ trẻ MU nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, trở thành hình ảnh khiến nhiều người hâm mộ xót xa.

Suốt 90 phút căng thẳng trên sân Atlanta, Mainoo chăm chú theo dõi từng diễn biến với vẻ mặt lo lắng. Khi tuyển Anh đánh mất lợi thế dẫn bàn và để Argentina ngược dòng ở những phút cuối, tiền vệ 21 tuổi gần như chết lặng. Hình ảnh anh chống cằm, ánh mắt đượm buồn trên băng ghế dự bị phản ánh rõ sự bất lực khi không thể góp sức trong thời khắc đội bóng cần nhất.

Khi trận đấu kết thúc, Mainoo lặng lẽ tháo chiếc áo bib rồi ném mạnh xuống sân trong sự thất vọng tột độ. Hành động nhỏ nhưng đủ nói lên tất cả tâm trạng của tiền vệ trẻ. Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ đồng cảm với Mainoo, cho rằng họ hoàn toàn hiểu sự bức xúc của cầu thủ này.

Đáng chú ý, Mainoo thậm chí không được trao bất kỳ cơ hội nào tại World Cup 2026. Theo thống kê, HLV Thomas Tuchel triệu tập 7 tiền vệ, nhưng Mainoo là người duy nhất không được ra sân dù chỉ một phút.

Vẻ mặt thất vọng của Mainoo trên băng ghế dự bị.

Trong số các tiền vệ "Tam sư", Elliot Anderson thi đấu nhiều nhất với 623 phút, tiếp theo là Jude Bellingham (605 phút), Declan Rice (468 phút), Morgan Rogers (247 phút), Eberechi Eze (130 phút) và Jordan Henderson (6 phút). Riêng Mainoo là con số 0 tròn trĩnh.

Quyết định của Tuchel gây tranh cãi sau thất bại trước Argentina. Khi tuyển Anh lùi đội hình quá sâu và gần như không thể giữ bóng trong khoảng thời gian cuối trận, nhiều ý kiến cho rằng Mainoo hoàn toàn có thể tạo ra khác biệt nhờ khả năng thoát pressing, cầm bóng và kéo đội hình lên phía trên.

Thực tế, từ sau bàn mở tỷ số của Anthony Gordon, tuyển Anh chỉ kiểm soát bóng khoảng 12%, để Argentina áp đảo hoàn toàn thế trận. Việc thiếu một tiền vệ có khả năng cầm nhịp khiến "Tam sư" liên tục bị dồn ép trước khi Enzo Fernandez gỡ hòa và Lautaro Martinez ghi bàn quyết định.

Khả năng cao, Mainoo sẽ được trao cơ hội khi Anh đối đầu Pháp ở trận tranh hạng 3 vào lúc 2h ngày 19/7, nhưng có lẽ đã quá muộn màng.

Tuyển Anh mở tỷ số 1-0 trước Argentina Rạng sáng 16/7, Anthony Gordon dứt điểm vào lưới Argentina mở tỷ số 1-0 cho Anh ở bán kết World Cup 2026.