Màn trả đũa của Romero với Pickford

Thủ môn Jordan Pickford và trung vệ Cristian Romero tạo ra những tình huống gây bàn tán sau trận bán kết World Cup 2026 giữa Anh và Argentina rạng sáng 16/7.

Romero ăn mừng trước mặt Pickford.

Sau khi Enzo Fernandez ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Argentina ở cuối hiệp hai trên sân Atlanta (Mỹ), trung vệ Romero chạy thẳng đến trước mặt Pickford để ăn mừng đầy phấn khích. Hành động này được xem như màn đáp trả trực tiếp sau phản ứng của thủ thành tuyển Anh trước đó.

Cụ thể, sau khi Alexis Mac Allister bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn trước khung thành tuyển Anh, Pickford nở nụ cười và hướng ánh mắt chế nhạo về phía tiền vệ của Liverpool. Cả hai vốn không có mối quan hệ tốt đẹp khi thi đấu cho hai đội bóng kình địch vùng Merseyside là Liverpool và Everton.

Khoảnh khắc Pickford cười nhạo Mac Allister.

Biết điều này, Romero sau đó có màn đáp trả Pickford thay người đồng đội. Tuy nhiên, trung vệ của Tottenham chưa dừng lại. Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên với chiến thắng 2-1 dành cho Argentina, Romero tiếp tục hướng về phía Jude Bellingham để ăn mừng đầy phấn khích.

Trung vệ của Tottenham không có va chạm với Bellingham từ trước, nhưng màn ăn mừng ngay trước mặt đối thủ vẫn nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Nhiều người hâm mộ cho rằng Romero là mẫu cầu thủ rất giỏi tạo áp lực tâm lý lên đối phương. Một số CĐV gọi đây là "nghệ thuật khiêu khích" và nhận định tuyển thủ Argentina luôn biết cách khiến đối thủ mất bình tĩnh ở những trận cầu lớn.

Trong khi đó, không ít ý kiến khác lại cho rằng những hành động này là màn đáp trả thay Lionel Messi sau khi M10 xảy ra va chạm với Bellingham trong trận đấu.

Chiến thắng ngược dòng 2-1 giúp Argentina lần thứ hai liên tiếp góp mặt ở trận chung kết World Cup. Đội bóng Nam Mỹ sẽ chạm trán Tây Ban Nha vào ngày 20/7.

Argentina ấn định tỷ số 2-1 trước Anh Rạng sáng 16/7, Lautaro Martinez bật cao đánh đầu từ đường kiến tạo của Lionel Messi, giúp Argentina dẫn ngược tuyển Anh 2-1 ở bán kết World Cup 2026.