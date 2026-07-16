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Thể thao World Cup 2026

Argentina trở lại ngôi số một FIFA

  • Thứ năm, 16/7/2026 09:35 (GMT+7)
  • 23 phút trước

Chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Anh ở bán kết World Cup 2026 giúp Argentina vượt Pháp để trở lại vị trí số một trên bảng xếp hạng FIFA.

Messi cùng các đồng đội trở lại ngôi số một FIFA sau màn ngược dòng trước Anh. Ảnh: Reuters.

Đánh bại Anh với tỷ số 2-1 ở bán kết World Cup 2026 rạng sáng 16/7, Argentina không chỉ giành vé vào chung kết mà còn thu về phần thưởng lớn trên bảng xếp hạng FIFA.

Sau vòng bán kết, đội bóng của HLV Lionel Scaloni được cộng 26,90 điểm, nâng tổng điểm lên 1.970,37 để vượt qua Pháp, trở thành đội tuyển số một thế giới.

Ở cặp bán kết còn lại, Tây Ban Nha đánh bại Pháp 2-0. Kết quả này mang về cho đoàn quân của HLV Luis de la Fuente thêm 30,82 điểm, đủ để vượt chính tuyển Pháp và leo lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng FIFA với 1.965,61 điểm.

Pháp vì thế rơi từ vị trí số một xuống hạng ba, trong khi Anh vẫn đứng thứ tư với 1.889,42 điểm. Hai đại diện châu Âu không được cộng thêm điểm sau thất bại ở bán kết, họ sẽ gặp nhau ở trận tranh hạng ba World Cup diễn ra vào 4 giờ ngày 19/7.

Bảng xếp hạng FIFA sau bán kết ngoài Top 4 với Argentina, Tây Ban Nha, Pháp, và Anh, xếp sau là Brazil giữ vị trí thứ năm với 1.804,92 điểm, chỉ nhỉnh hơn Morocco đúng 0,93 điểm. Các vị trí còn lại trong top 10 lần lượt thuộc về Bồ Đào Nha, Bỉ, Hà Lan và Mexico.

Trận đấu tại Atlanta diễn ra đầy kịch tính khi Anh mở tỷ số nhờ Anthony Gordon. Tuy nhiên, Lionel Messi tiếp tục chứng minh vai trò đầu tàu với hai pha kiến tạo, giúp Enzo Fernandez và Lautaro Martinez ghi bàn, hoàn tất màn lội ngược dòng đưa nhà đương kim vô địch vào chung kết lần thứ hai liên tiếp.

Rạng sáng ngày 20/7, Argentina và Tây Ban Nha sẽ đối đầu trong trận chung kết World Cup 2026. Nếu tiếp tục đăng quang, Argentina sẽ củng cố vững chắc vị trí số một thế giới, ngược lại Tây Ban Nha có cơ hội chiếm ngôi đầu khi khoảng cách giữa hai đội chưa đầy 5 điểm.

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Đào Trần

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  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

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