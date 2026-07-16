Argentina và Tây Ban Nha tranh khoản thưởng kỷ lục World Cup

Chiến thắng 2-1 trước Anh đưa Argentina vào chung kết World Cup 2026, đồng thời giúp thầy trò Lionel Scaloni đứng trước cơ hội nhận khoản thưởng vô địch cao nhất lịch sử.

Argentina chạm trán Tây Ban Nha ở trận chung kết World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Sau màn lội ngược dòng trước tuyển Anh ở bán kết rạng sáng 16/7, Argentina sẽ chạm trán Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026 diễn ra ngày 20/7 trên sân MetLife (New Jersey, Mỹ).

Bên cạnh chiếc cúp vàng danh giá, hai đội còn cạnh tranh tổng tiền thưởng kỷ lục lên tới 50 triệu USD dành cho nhà vô địch.

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) dành tổng cộng 727 triệu USD tiền thưởng cho World Cup 2026, tăng 50% so với kỳ World Cup 2022 tại Qatar. Đây là mức phân bổ lớn nhất trong lịch sử giải đấu.

Ngay từ khi góp mặt ở World Cup 2026, mỗi đội tuyển đã nhận 9 triệu USD , trong đó khoảng 2 triệu USD được phân bổ cho công tác chuẩn bị. Càng tiến sâu, khoản thưởng càng tăng đáng kể.

Đội vô địch sẽ nhận tổng cộng 50 triệu USD , trong khi á quân nhận 33 triệu USD . Hai đội xếp thứ ba và thứ tư lần lượt nhận 29 triệu USD và 27 triệu USD .

Các đội dừng bước ở tứ kết nhận 19 triệu USD , vòng 16 đội nhận 15 triệu USD , vòng 32 đội nhận 11 triệu USD và các đội bị loại từ vòng bảng nhận 9 triệu USD .

Mức thưởng năm nay vượt xa các kỳ World Cup trước. Năm 2022, Argentina chỉ nhận 42 triệu USD sau khi đánh bại Pháp để lên ngôi vô địch. Tại World Cup 2018, tuyển Pháp nhận 38 triệu USD cho chức vô địch trên đất Nga.

Với Argentina, chiến thắng trước Anh không chỉ mở ra cơ hội bảo vệ ngôi vương thế giới mà còn đưa Lionel Messi cùng các đồng đội đến gần khoản tiền thưởng lớn nhất mà FIFA từng trao cho một nhà vô địch World Cup. Nếu đánh bại Tây Ban Nha trong trận đấu cuối cùng, "Albiceleste" sẽ vừa hoàn tất cú đúp vô địch liên tiếp, vừa thiết lập cột mốc mới về giá trị tiền thưởng trong lịch sử giải đấu.

Argentina ấn định tỷ số 2-1 trước Anh Rạng sáng 16/7, Lautaro Martinez bật cao đánh đầu từ đường kiến tạo của Lionel Messi, giúp Argentina dẫn ngược tuyển Anh 2-1 ở bán kết World Cup 2026.