Casillas: 'Argentina sẽ không có ngôi sao thứ tư'

Thủ môn huyền thoại Iker Casillas sớm khuấy động bầu không khí trận chung kết World Cup 2026 bằng lời khiêu khích nhắm vào Argentina sau chiến thắng 2-1 trước tuyển Anh.

Casillas hâm nóng trận chung kết bằng cách khiêu khích Argentina. Ảnh: Reuters.

Chỉ ít phút sau khi Argentina ngược dòng đánh bại Anh 2-1 ở bán kết World Cup 2026 rạng sáng 16/7, Iker Casillas khiến mạng xã hội X bùng nổ với thông điệp đầy thách thức dành cho Lionel Messi cùng đồng đội.

"Argentina sẽ không có ngôi sao thứ tư. Tây Ban Nha sẽ giành ngôi sao thứ hai. Tiến lên, Tây Ban Nha!", cựu thủ môn Real Madrid viết trên trang cá nhân. Bài đăng nhanh chóng thu hút khoảng 2 triệu lượt xem và được chia sẻ rộng rãi, trở thành một trong những chủ đề được bàn luận nhiều nhất sau khi xác định xong cặp chung kết.

Casillas là biểu tượng của bóng đá Tây Ban Nha khi giữ vai trò thủ quân trong hành trình chinh phục World Cup 2010. Anh cũng là người thực hiện pha cứu thua nổi tiếng trước Arjen Robben trong hiệp phụ trận chung kết với Hà Lan, góp công mang về chức vô địch thế giới đầu tiên trong lịch sử "La Roja".

Bài đăng của Casillas gây sốt trên mạng xã hội X.

Không chỉ dự đoán kết quả chung kết, Casillas còn bình luận trực tiếp về màn trình diễn của tuyển Anh trong trận bán kết. Cựu danh thủ 45 tuổi cho rằng chính đội bóng của HLV Thomas Tuchel đã tự đánh mất cơ hội.

"Anh tự thua bằng chiến thuật của mình. Họ để Argentina làm mọi điều họ muốn trong suốt 30 phút. Không thể đá như vậy. Chung kết Tây Ban Nha gặp Argentina sẽ rất tuyệt vời. Tuyển Anh đã tự sát", Casillas nhận định.

Argentina hướng tới danh hiệu World Cup thứ tư trong lịch sử, trong khi Tây Ban Nha đứng trước cơ hội giành chiếc cúp vàng thứ hai sau kỳ tích năm 2010. Với sức hút từ Messi và thế hệ tài năng của Luis de la Fuente, trận chung kết hứa hẹn là tâm điểm của bóng đá thế giới.

Argentina ấn định tỷ số 2-1 trước Anh Rạng sáng 16/7, Lautaro Martinez bật cao đánh đầu từ đường kiến tạo của Lionel Messi, giúp Argentina dẫn ngược tuyển Anh 2-1 ở bán kết World Cup 2026.