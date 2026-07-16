Casillas chê tuyển Anh hèn nhát

Iker Casillas chỉ trích gay gắt chiến thuật phòng ngự của tuyển Anh sau khi "Tam sư" để thua Argentina với tỷ số 1-2 tại bán kết World Cup 2026.

Thomas Tuchel hứng chịu chỉ trích sau trận thua Argentina.

Cựu thủ môn của Real Madrid thẳng thừng gọi cách tiếp cận trận đấu của đội tuyển Anh là "hèn nhát", khi các học trò của Tuchel chủ động lùi sâu phòng ngự ngay sau khi có bàn dẫn trước.

Chia sẻ trên trang cá nhân, ông viết: "Ghi được một bàn thắng rồi sau đó chỉ biết ngồi lại chịu trận. Đó là một cách tiếp cận hèn nhát. Họ không rời khỏi vòng cấm của mình và tạo điều kiện cho Argentina dâng cao tấn công. Kết quả này là hệ quả tất yếu".

Những lời chỉ trích này nhắm thẳng vào quyết định thay đổi nhân sự và sơ đồ của HLV Thomas Tuchel trong hiệp hai, khi chiến lược gia người Đức quyết định cho các học trò đá 5 hậu vệ.

Diễn biến trên sân cho thấy tuyển Anh có khởi đầu thuận lợi với bàn mở tỷ số của Anthony Gordon ở phút 55. Tuy nhiên, ngay sau đó, "Tam sư" quyết định chơi lùi sâu đội hình để bảo toàn tỷ số.

Chính lối chơi tiêu cực này khiến các cầu thủ áo trắng đánh mất hoàn toàn thế trận, để Argentina thoải mái dâng cao ép sân và ghi hai bàn thắng vào lưới Jordan Pickford do công của Enzo Fernandez (85') và Lautaro Martinez (90+2).

Như vậy, thầy trò Tuchel sẽ đá trận tranh hạng ba World Cup 2026 với tuyển Pháp. Trận đấu diễn ra vào rạng sáng 19/7.

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