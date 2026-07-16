Tuyển Pháp và Arsenal nhận tin sét đánh về Saliba

Trung vệ William Saliba đối mặt nguy cơ nghỉ thi đấu 5 tháng để phẫu thuật chấn thương lưng sau khi gục ngã trong trận bán kết World Cup giữa Pháp và Tây Ban Nha.

William Saliba nguy cơ ngồi ngoài 5 tháng vì chấn thương lưng.

Theo L'Equipe, hậu vệ thuộc biên chế Arsenal dự kiến phải trải qua ca phẫu thuật lưng và đối mặt với thời gian dưỡng thương kéo dài từ 4 đến 5 tháng. Đây là tổn thất nặng nề cho cả đội tuyển Pháp lẫn câu lạc bộ chủ quản sau khi anh gặp sự cố nghiêm trọng tại trận bán kết World Cup 2026 diễn ra vào sáng 15/7.

Trong trận thua 0-2 của tuyển Pháp trước Tây Ban Nha, cầu thủ 25 tuổi gục xuống sân vì đau đớn và không thể tiếp tục thi đấu. Anh buộc phải rời sân ở phút 30 để nhường chỗ cho Maxence Lacroix.

Các báo cáo y tế cho biết Saliba thực tế gặp các vấn đề về lưng từ vài tháng trước. Để có thể tham dự World Cup 2026, anh phải duy trì thi đấu bằng thuốc giảm đau kết hợp với một chương trình tập luyện được điều chỉnh đặc biệt bởi đội ngũ y tế của cả Arsenal và đội tuyển Pháp.

Bất chấp những cơn đau kéo dài, ngôi sao 25 tuổi vẫn nỗ lực thi đấu xuyên suốt giải đấu cho đến khi chấn thương trở nên trầm trọng. Sau khi thăm khám chuyên sâu, các bác sĩ nhận định phẫu thuật là phương án tối ưu nhất để anh giải quyết dứt điểm vấn đề, thay vì tiếp tục điều trị duy trì như thời gian qua.

Về phần tuyển Pháp, "Les Bleus" sẽ chạm trán tuyển Anh trong trận tranh hạng ba World Cup 2026 diễn ra vào 2h sáng 19/7.

Highlights Pháp 0-2 Tây Ban Nha Rạng sáng 15/7, Tây Ban Nha đánh bại Pháp 2-0 để giành vé vào chung kết World Cup 2026.