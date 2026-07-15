Mùa trắng tay của Mbappe

Ghi 42 bàn cho Real Madrid và 8 bàn tại World Cup 2026, nhưng Kylian Mbappe vẫn khép lại mùa giải trắng tay cùng CLB lẫn tuyển Pháp.

Mbappe hoàn toàn trắng tay ở cấp CLB lẫn tuyển quốc gia.

Tiền đạo người Pháp ghi tới 42 bàn sau 43 trận trong màu áo Real Madrid, tiếp tục khẳng định đẳng cấp của một trong những chân sút hay nhất thế giới. Tại World Cup 2026, Mbappe cũng thi đấu bùng nổ với 8 bàn sau 7 trận, đồng dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới.

Tuy nhiên, những màn trình diễn cá nhân chói sáng không đủ để mang về vinh quang cho các tập thể mà anh khoác áo. Ở cấp CLB, Real Madrid trải qua mùa giải đáng thất vọng. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cán đích ở vị trí á quân La Liga, dừng bước ngay vòng 1/8 Cúp Nhà vua và bị loại ở tứ kết Champions League.

Trên đấu trường quốc tế, Mbappe cùng tuyển Pháp đặt mục tiêu chinh phục World Cup 2026 nhưng hành trình của "Les Bleus" khép lại tại bán kết sau thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha sáng 15/7. Điều đó đồng nghĩa chân sút sinh năm 1998 kết thúc mùa giải mà không giành một danh hiệu nào.

Đây là nghịch lý với Mbappe. Anh vẫn duy trì hiệu suất cá nhân đáng kinh ngạc, liên tục tỏa sáng ở những trận đấu quan trọng, nhưng các tập thể xung quanh lại không đủ sức đi đến vinh quang.

Việc trắng tay cùng cả Real Madrid và tuyển Pháp cũng được xem là đòn giáng mạnh vào cơ hội cạnh tranh Quả bóng Vàng 2026 của Mbappe. Dù là ứng viên nhờ phong độ xuất sắc, lịch sử giải thưởng cho thấy thành tích tập thể luôn là yếu tố có sức nặng trong cuộc đua tới danh hiệu cá nhân cao quý nhất bóng đá thế giới.

Highlights Pháp 0-2 Tây Ban Nha Rạng sáng 15/7, Tây Ban Nha đánh bại Pháp 2-0 để giành vé vào chung kết World Cup 2026.