Yamal vượt Mbappe trong một thống kê lịch sử

Sau khi cùng Tây Ban Nha đánh bại Pháp 2-0 ở bán kết World Cup 2026 rạng sáng 15/7, Lamine Yamal còn chính thức vượt qua Kylian Mbappe ở một cột mốc đáng nhớ khác.

Yamal vượt qua chính Mbappe với thành tích lọt vào chung kết World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Chiến thắng trước Pháp giúp Tây Ban Nha tiến vào trận chung kết World Cup thứ hai trong lịch sử. Bên cạnh màn trình diễn thuyết phục của tập thể, Lamine Yamal tiếp tục trở thành tâm điểm với thêm một dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp.

Theo thống kê, tiền đạo sinh năm 2007 sẽ bước vào trận chung kết ngày 19/7 khi mới 19 tuổi và 6 ngày. Thành tích này giúp anh vượt qua Kylian Mbappe để trở thành cầu thủ trẻ thứ ba trong lịch sử góp mặt ở một trận chung kết World Cup.

Kỷ lục vẫn thuộc về huyền thoại Pele. Năm 1958, "Vua bóng đá" vô địch World Cup cùng Brazil khi mới 17 tuổi 249 ngày, đồng thời ghi cú đúp trong chiến thắng 5-2 trước Thụy Điển ở trận chung kết. Xếp sau Pele là hậu vệ Giuseppe Bergomi, người cùng Italy đăng quang World Cup 1982 khi 18 tuổi 174 ngày.

Trước khi bị Yamal vượt qua, Mbappe đứng thứ ba trong danh sách. Tiền đạo người Pháp thi đấu trận chung kết World Cup 2018 với Croatia ở tuổi 19 và 207 ngày, ghi một bàn trong chiến thắng 4-2 giúp Pháp lên ngôi vô địch. Mbappe sau đó còn góp mặt ở chung kết World Cup 2022 và từng hướng tới lần thứ ba liên tiếp trước khi Pháp dừng bước ở bán kết năm nay.

Ở trận thắng Pháp, Yamal tiếp tục chứng minh vai trò quan trọng trong lối chơi của Tây Ban Nha. Ngôi sao trẻ liên tục khuấy đảo hành lang cánh, khiến Lucas Digne gặp rất nhiều khó khăn. Chính Yamal mang về quả phạt đền mở tỷ số sau tình huống băng xuống khôn ngoan khiến hậu vệ Pháp phạm lỗi trong vùng cấm. Đầu hiệp hai, cầu thủ 19 tuổi còn đưa bóng vào lưới bằng một pha xử lý đẳng cấp sau khi vượt qua Digne, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Tây Ban Nha sẽ tranh chức vô địch World Cup 2026 vào ngày 20/7. Đối thủ của thầy trò HLV Luis de la Fuente sẽ được xác định sau trận bán kết còn lại giữa Argentina và Anh.

Tây Ban Nha ấn định tỷ số 2-0 trước Pháp Rạng sáng 15/7, Pedro Porro có pha dứt điểm tung lưới Pháp nâng tỷ số lên 2-0 cho Tây Ban Nha tại bán kết World Cup 2026.