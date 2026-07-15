Hậu vệ Pedro Porro đang trở thành một trong những bất ngờ lớn nhất của tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2026.

Porro tỏa sáng tại World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Trước khi World Cup 2026 khởi tranh, vị trí hậu vệ phải của Tây Ban Nha được truyền thông nước này ấn định cho Marcos Llorente của Atletico Madrid. Còn Porro chỉ sắm vai dự bị.

Tuy nhiên, sau trận mở màn hòa 0-0 trước Cape Verde tại vòng bảng, HLV Luis de la Fuente lập tức trao cơ hội cho Porro nhờ khả năng hỗ trợ tấn công ấn tượng hơn so với một Llorente thiên về sự an toàn. Quyết định này của ban huấn luyện nhanh chóng được đền đáp.

Từ một cầu thủ chưa từng ghi bàn cho đội tuyển quốc gia, Porro chỉ mất một tuần để có hai pha lập công liên tiếp ở vòng knock-out World Cup. Hậu vệ của Tottenham sút tung lưới Áo ở vòng 32 đội, trước khi có thêm một bàn quan trọng vào lưới Pháp tại bán kết rạng sáng 15/7.

Porro gây ấn tượng mạnh. Ảnh: Reuters.

Không chỉ ghi bàn, Porro còn có màn trình diễn toàn diện ở cả mặt trận tấn công lẫn phòng ngự. Hậu vệ này hoạt động năng nổ bên hành lang cánh phải, thường xuyên hỗ trợ các đồng đội triển khai bóng, đồng thời hoàn thành tốt nhiệm vụ khóa chặt những pha lên bóng của tuyển Pháp.

Màn trình diễn xuất sắc trước "Les Bleus" giúp Porro được ban tổ chức trao danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận. Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho hậu vệ của Tottenham sau màn thể hiện nổi bật gần đây.

Với phong độ thăng hoa hiện tại, Porro nhiều khả năng sẽ tiếp tục được HLV De la Fuente tin tưởng ở trận chung kết World Cup 2026 vào ngày 20/7.

Tây Ban Nha ấn định tỷ số 2-0 trước Pháp Rạng sáng 15/7, Pedro Porro có pha dứt điểm tung lưới Pháp nâng tỷ số lên 2-0 cho Tây Ban Nha tại bán kết World Cup 2026.