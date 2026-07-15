Tam tấu trăm triệu euro của Pháp bị bóc trần

Hàng công tuyển Pháp trải qua một trong những màn trình diễn thất vọng nhất nhiều năm qua khi để thua 0-2 trước Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026 rạng sáng 15/7.

Hàng công tuyển Pháp gây thất vọng. Ảnh: Reuters.

Dù sở hữu nhiều ngôi sao tấn công như Kylian Mbappe, Michael Olise hay Ousmane Dembele, tuyển Pháp gần như không tạo ra sức ép đáng kể nào trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Tây Ban Nha.

Theo Sofascore, tuyển Pháp chỉ đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 0,30, mức thấp thứ hai của đội bóng này trong một trận đấu thuộc 4 giải lớn gần nhất, gồm World Cup và EURO.

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ World Cup 1966, tuyển Pháp không tạo ra bất kỳ cơ hội ngon ăn (big chance) nào trong một trận đấu thuộc vòng knock-out World Cup. Thống kê này phản ánh rõ sự bế tắc của hàng công khi liên tục bị các tiền vệ và hậu vệ Tây Ban Nha phong tỏa.

Dembele không thể phát huy điểm mạnh tốc độ và khả năng dứt điểm hai chân. Ảnh: Reuters.

Suốt 90 phút trên sân Dallas (Mỹ), đoàn quân của HLV Didier Deschamps cầm bóng không hề lép vế nhưng thiếu hoàn toàn những pha phối hợp có tính đột biến ở khu vực 1/3 cuối sân của Tây Ban Nha. Mbappe và Olise đều bị theo kèm rất chặt, trong khi Dembele không có nhiều khoảng trống để phát huy tốc độ.

Sự bế tắc của hàng công Pháp còn được thể hiện qua những tình huống thiếu kiềm chế. Mbappe có pha phạm lỗi với thủ môn Unai Simon, trong khi Olise kéo tóc Marc Cucurella trước khi bị thay ra.

Thất bại trước Tây Ban Nha cũng đánh dấu trận đầu tiên tuyển Pháp không thể ghi bàn kể từ tháng 3/2025, thời điểm họ để thua Croatia 0-2. Chuỗi trận ghi bàn liên tiếp của "Les Bleus" vì thế cũng chính thức khép lại.

Theo Transfermarkt, bộ ba Mbappe, Olise và Dembele được định giá gần 500 triệu euro. Tuy nhiên, giá trị chuyển nhượng khổng lồ không thể giúp hàng công Pháp vượt qua hệ thống phòng ngự đầy kỷ luật của Tây Ban Nha.

Trong khi Tây Ban Nha cho thấy sự hiệu quả ở cả khâu tấn công lẫn phòng ngự, Pháp đành chấp nhận dừng bước ở bán kết với một màn trình diễn bị đánh giá là dưới kỳ vọng, đặc biệt trên mặt trận tấn công.

Khoảnh khắc tuyển Pháp bất lực trước Tây Ban Nha Thủ môn Unai Simon có màn trình diễn thượng hạng trong chiến thắng 2-0 ở bán kết World Cup 2026 của Tây Ban Nha trước Pháp, khiến những ngôi sao như Mbappe và Olise phải im tiếng.