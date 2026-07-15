Rodri phiên bản Quả bóng vàng xuất hiện

Rodri khẳng định vai trò khó thay thế trong màu áo tuyển Tây Ban Nha với màn trình diễn ấn tượng ở chiến thắng 2-0 trước Pháp tại bán kết World Cup 2026 rạng sáng 15/7.

Rodri rực sáng trước tuyển Pháp. Ảnh: Reuters.

Trên sân Dallas (Mỹ), tiền vệ ngôi sao của Man City để lại một trong những màn trình diễn hay nhất của mình tại World Cup 2026. Anh được giới chuyên môn và người hâm mộ ca ngợi là nhân tố tạo nên sự khác biệt, góp công lớn đưa "La Roja" tiến vào trận chung kết.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, mạng xã hội tràn ngập những lời tán dương dành cho Rodri. Nhiều người hâm mộ thậm chí gọi đây là một trong những màn trình diễn hay nhất của một tiền vệ trung tâm tại giải đấu năm nay.

Khả năng kiểm soát bóng, phân phối lối chơi và điều tiết nhịp độ trận đấu của ngôi sao 30 tuổi khiến tuyển Pháp gần như không thể giành lại quyền chủ động. Phong độ đỉnh cao của Rodri cũng gợi nhớ đến thời điểm anh giành Quả bóng vàng năm 2024.

Rodri kiềm tỏa hàng tiền vệ Pháp. Ảnh: Reuters.

Trong suốt 90 phút trước Pháp, Rodri liên tục xuất hiện ở những điểm nóng. Tiền vệ này luôn giữ được sự bình tĩnh mỗi khi cầm bóng, thực hiện những đường chuyền chính xác và duy trì vị trí hợp lý để hỗ trợ cả tấn công lẫn phòng ngự. Khả năng thoát pressing của Rodri cũng khiến các cầu thủ Pháp gặp rất nhiều khó khăn trong việc tổ chức áp sát.

Đáng chú ý, Michael Olise, người được kỳ vọng sẽ tạo ra đột biến bên phía Pháp, gần như không để lại nhiều dấu ấn khi thường xuyên bị Rodri cùng các đồng đội phong tỏa. Không ít CĐV nhận xét tiền vệ người Pháp đã bị "bỏ túi" trong phần lớn thời gian thi đấu.

Bình luận về màn trình diễn của tuyển Tây Ban Nha, cựu tiền đạo Wayne Rooney dành lời khen đặc biệt cho Rodri. Theo huyền thoại người Anh, đội bóng của HLV Luis de la Fuente sở hữu nhiều cầu thủ trẻ giàu sáng tạo trên hàng công, nhưng chính Rodri mới là người mang đến sự cân bằng và đưa ra những quyết định đúng đắn ở các thời điểm quan trọng.

"Đây là minh chứng cho thấy Rodri quan trọng với Tây Ban Nha. Họ có nhiều cầu thủ trẻ sáng tạo, nhưng không phải lúc nào cũng đưa ra lựa chọn chính xác. Rodri luôn giữ được sự bình tĩnh khi cầm bóng. Cậu ấy giống như một thủ lĩnh, người kiểm soát mọi thứ trên sân và thật sự rất đáng xem", Rooney nhận xét.

Khi Rodri lấy lại phong độ thời đỉnh cao, Tây Ban Nha có thêm cơ sở để hướng tới chức vô địch World Cup 2026.

Tây Ban Nha ấn định tỷ số 2-0 trước Pháp Rạng sáng 15/7, Pedro Porro có pha dứt điểm tung lưới Pháp nâng tỷ số lên 2-0 cho Tây Ban Nha tại bán kết World Cup 2026.