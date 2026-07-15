Nhóm fan Argentina vây đánh CĐV Anh

Một CĐV Anh bị nhóm người mặc áo Argentina lao vào hành hung tại Mallorca (Tây Ban Nha), làm dấy lên lo ngại về bạo lực trước trận bán kết World Cup 2026.

Màn ẩu đả ở Mallorca (Tây Ban Nha).

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một CĐV Anh đơn độc bị nhiều người mặc áo tuyển Argentina vây đánh ngay trên đường phố gần hộp đêm Budha Social. Trong video, nhóm người liên tục tiến về phía nạn nhân với nắm đấm giơ cao trước khi lao vào ẩu đả.

3 CĐV mặc áo Argentina bao vây và thay nhau tung nhiều cú đấm vào vùng đầu người đàn ông, trong khi những người xung quanh chỉ biết đứng nhìn. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ xô xát cũng như tình trạng chấn thương của nạn nhân.

Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip thu hút hàng triệu lượt xem và tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Phần lớn người dùng lên án hành động của nhóm CĐV Argentina khi nhiều người cùng tấn công một người.

Một tài khoản bình luận: "Cả nhóm hèn nhát lao vào một người, trong khi anh ấy có lẽ chẳng muốn gây sự". Người khác mỉa mai: "Tôi chỉ thấy 4 CĐV Argentina hèn nhát đuổi đánh một người Anh".

Vụ việc xảy ra vài giờ sau khi tuyển Anh đánh bại Na Uy 2-1 để giành vé vào bán kết hôm 12/7. Không lâu sau đó, Argentina cũng vượt qua Thụy Sĩ với tỷ số 3-1 để thiết lập cuộc đối đầu được chờ đợi tại sân Mercedes-Benz (Atlanta).

Theo truyền thông Anh, lực lượng an ninh Mỹ chuẩn bị các phương án ứng phó trước nguy cơ bạo lực giữa CĐV hai đội. Những căng thẳng lịch sử như bàn thắng "Bàn tay của Chúa" nổi tiếng của Diego Maradona được cho là có thể làm gia tăng xung đột.

Tất cả khiến bầu không khí trước trận bán kết World Cup 2026 giữa Anh và Argentina vào lúc 2h ngày 16/7 càng trở nên căng thẳng.

Highlights Na Uy 1-2 Anh Sáng 12/7, tuyển Anh đánh bại Na Uy với tỷ số 2-1 để giành vé vào bán kết World Cup 2026.