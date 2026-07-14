HLV Ai Cập giải thích cử chỉ gây tranh cãi

HLV Hossam Hassan khẳng định cử chỉ giơ tay hình chữ "X" trong trận gặp Argentina không nhằm tố cáo hành vi phân biệt chủng tộc như nhiều đồn đoán.

HLV Hossam Hassan có cử chỉ gây nhiều đồn đoán. Ảnh: Reuters.

Sau thất bại 2-3 trước Argentina ở vòng 16 đội World Cup 2026 hôm 7/7, HLV Hossam Hassan lần đầu giải thích về cử chỉ giơ hai tay hình chữ "X" gây tranh cãi trên đường biên, vốn từng bị hiểu là tín hiệu kích hoạt quy trình xử lý hành vi phân biệt chủng tộc.

"Đó không phải là cử chỉ tố cáo phân biệt chủng tộc. Tôi chỉ muốn nói rằng họ không công bằng", Hassan chia sẻ với truyền thông Ai Cập.

Hassan cho biết tình huống xảy ra sau khi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Mostafa Ziko bị VAR từ chối vì lỗi đạp vào chân Lisandro Martinez ở đầu pha bóng.

Quyết định này khiến toàn bộ ban huấn luyện Ai Cập phản ứng dữ dội với trọng tài Francois Letexier. Phía Argentina, Lionel Messi cùng các đồng đội cũng tiến đến khu vực tranh cãi để yêu cầu trận đấu sớm được tiếp tục.

Ông cũng tiết lộ chi tiết cuộc đối thoại với Messi bên ngoài đường biên. Theo Hassan, đội trưởng Argentina liên tục hỏi "Tại sao?", đây là một trong số ít lần siêu sao 39 tuổi tham gia tranh cãi gay gắt trong trận đấu.

Nhà cầm quân Ai Cập còn cho rằng Messi "đã bật khóc sau trận vì chịu áp lực tinh thần quá lớn", đồng thời khẳng định bản thân cố tránh mọi va chạm để thể hiện sự tôn trọng với đối thủ.

Sau trận đấu, Hassan tiếp tục nhấn mạnh Ai Cập từng đặt nhà đương kim vô địch vào tình thế rất khó khăn khi dẫn trước hai bàn, trước khi bị lội ngược dòng ở những phút cuối.

Trong khi đó, trợ lý Ibrahim Hassan chỉ trích Messi cố tình làm nóng bầu không khí khi nhận thấy trọng tài đưa ra nhiều quyết định gây tranh cãi, đồng thời cho rằng siêu sao Argentina đã chủ động khiêu khích ban huấn luyện Ai Cập.

Highlights Argentina 3-2 Ai Cập Rạng sáng 8/7, Argentina ngược dòng ngoạn mục để đánh bại Ai Cập 3-2 ở vòng 16 đội World Cup 2026, qua đó giành vé vào tứ kết sau trận cầu đầy cảm xúc.