Giơ 2 tay tạo chữ 'X', lời cầu cứu của HLV Ai Cập bị làm ngơ

HLV Hossam Hassan giơ 2 tay tạo thành hình chữ "X" ngay trước mặt trọng tài Francois Letexier trong thất bại 2-3 của Ai Cập trước Argentina ở vòng 16 đội World Cup 2026 sáng 8/7.

Trọng tài Letexier phớt lờ lời kêu gọi của HLV Ai Cập.

Trận đấu tại Atlanta (Mỹ) khép lại đầy cay đắng với đại diện châu Phi. Dẫn trước 2-0 đến phút 79, Ai Cập để Argentina ngược dòng giành chiến thắng 3-2. Tuy nhiên, thay vì xoay quanh màn ngược dòng của nhà đương kim vô địch, trận đấu gây tranh cãi dữ dội bởi hàng loạt quyết định của tổ trọng tài và VAR.

Ở những phút cuối, khi các cầu thủ Ai Cập liên tục phản ứng vì cho rằng đội nhà bị xử ép, HLV Hossam Hassan bất ngờ giơ 2 tay tạo thành hình chữ "X" ngay trước mặt trọng tài Letexier.

Theo quy định của FIFA, đây là ký hiệu để cầu thủ, HLV hoặc quan chức đội bóng thông báo với trọng tài về hành vi phân biệt chủng tộc xảy ra trên sân. Khi tín hiệu này được xác nhận, trọng tài có thể kích hoạt quy trình 3 bước của FIFA, gồm tạm dừng trận đấu, đình chỉ trận đấu và thậm chí hủy trận nếu hành vi vi phạm tiếp diễn.

Tuy nhiên, trọng tài Letexier dường như không phản ứng với cử chỉ của chiến lược gia Ai Cập. Thay vì dừng trận đấu hay trao đổi với ban huấn luyện, vị "vua áo đen" người Pháp rút thẻ vàng cảnh cáo Hassan, còn trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra.

Toàn đội Ai Cập bức xúc với trọng tài.

Đến thời điểm hiện tại, FIFA chưa giải thích lý do chính xác khiến HLV Ai Cập bị phạt thẻ. Dù vậy, giới quan sát nhận định động thái của Hassan phản ánh sự bức xúc tột độ của ban huấn luyện sau hàng loạt quyết định gây tranh cãi.

Trước đó, bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Mostafa Ziko bị từ chối sau khi VAR xác định Marawan Attia phạm lỗi với Lisandro Martinez từ đầu pha bóng. Sau đó, Ai Cập tiếp tục cho rằng họ bị từ chối một quả phạt đền ở cuối trận trước khi Argentina ghi bàn quyết định.

Sau trận đấu, mạng xã hội bùng nổ với nhiều ý kiến chỉ trích công tác trọng tài. Chuyên gia bóng đá Ai Cập Ahmad Yousef nhận định trên BBC rằng sự thiếu nhất quán trong cách VAR can thiệp là nguyên nhân khiến người hâm mộ và toàn bộ đội tuyển Ai Cập cảm thấy bị đối xử bất công.

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