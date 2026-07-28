Trọng tài sai quy trình khi rút thẻ đỏ cho Embolo

IFAB xác nhận VAR không được dùng điều luật "nhận nhầm người" để chuyển lỗi phạm lỗi thành lỗi ăn vạ, điển hình là trường hợp rút thẻ đỏ của Breel Embolo.

Trọng tài rút thẻ vàng thứ hai cho Embolo sau khi xem lại VAR. Ảnh: Reuters.

Chiếc thẻ đỏ của Breel Embolo trong trận tứ kết World Cup 2026 giữa Thụy Sĩ và Argentina hôm 12/7 tiếp tục trở thành chủ đề nóng sau khi Hội đồng Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (IFAB) vừa ban hành hướng dẫn về cách áp dụng VAR.

Tình huống diễn ra ở phút 72 của hiệp hai, trọng tài Joao Pinheiro ban đầu xác định Leandro Paredes phạm lỗi với Embolo và rút thẻ vàng cho tiền vệ Argentina. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, quyết định được đảo ngược. Paredes được xóa thẻ, trong khi Embolo bị xác định là giả vờ ngã, nhận thẻ vàng thứ hai và rời sân.

Chỉ 5 phút trước đó, Thụy Sĩ vừa gỡ hòa 1-1. Việc phải chơi thiếu người khiến đại diện châu Âu sụp đổ trong hiệp phụ và để Argentina thắng 3-1. Trong cuộc phỏng vấn mới đây với Canal 11, Joao Pinheiro lần đầu giải thích chi tiết về quyết định gây tranh cãi này.

"Ban đầu, chúng tôi cho rằng cầu thủ Argentina phạm lỗi và xứng đáng nhận thẻ vàng. Nhưng VAR thông báo không có va chạm, còn cầu thủ Thụy Sĩ đã giả vờ phạm lỗi. Tôi xem lại tình huống và xác nhận đúng là không có tác động, chỉ có hành vi ăn vạ. Đó lại là thẻ vàng thứ hai. Nếu là thẻ vàng đầu tiên, quyết định cũng sẽ không thay đổi", trọng tài người Bồ Đào Nha nói.

Embolo bật khóc khi bị đuổi khỏi sân. Ảnh: Reuters.

Dù vậy, IFAB sau đó đã có quan điểm khác. Trong thông báo mới nhất, cơ quan làm luật bóng đá khẳng định điều khoản "nhận nhầm người" (mistaken identity) chỉ được dùng để xác định đúng cầu thủ phạm lỗi. Trọng tài không được sử dụng để thay đổi bản chất của lỗi, chẳng hạn chuyển từ "lỗi phạm lỗi" sang "lỗi ăn vạ" như trường hợp của Embolo.

Điều này đồng nghĩa trọng tài đúng khi cho rằng Embolo đã ăn vạ để khiến Paredes nhận thẻ. Sai sót nằm ở việc VAR không có thẩm quyền can thiệp và đề nghị trọng tài thay đổi quyết định. Chiếu theo luật của IFAB, trọng tài và tổ VAR đã hiểu sai trình tự của điều luật "nhận nhầm người".

Dù IFAB thừa nhận cách áp dụng tại World Cup 2026 nhận được nhiều ý kiến tích cực và sẽ được đưa vào quá trình rà soát toàn diện quy trình VAR. Tuy nhiên, cho đến khi việc đánh giá hoàn tất, các trọng tài sẽ không được tiếp tục áp dụng điều khoản này trong các tình huống tương tự.

Điều đó đồng nghĩa nếu theo hướng dẫn hiện hành của IFAB, tình huống Embolo nhiều khả năng sẽ không còn được xử lý theo cách đã diễn ra tại World Cup 2026.

Highlights Argentina 3-1 Thụy Sĩ Sáng 12/7, Argentina đánh bại Thụy Sĩ 3-1 sau 120 phút căng thẳng để giành vé vào bán kết World Cup 2026.