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Thể thao

Bóng đá Việt Nam tiếp tục nhận tài trợ lớn

  • Thứ ba, 28/7/2026 20:34 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trước thềm các trận đấu với Singapore và Indonesia, tuyển Việt Nam tiếp tục nhận được tài trợ lớn trong giai đoạn 2026-2029.

HLV Kim Sang Sik tặng hoa chúc mừng nhà tài trợ. Ảnh: VFF.

Sáng 28/7, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức Lễ ký kết và công bố Bia Sài Gòn chính thức trở thành Đối tác độc quyền trong ngành bia của các đội tuyển quốc gia Việt Nam giai đoạn 2026-2029.

Buổi lễ có sự tham gia của Phó cục trưởng Thể dục Thể thao Lê Thị Hoàng Yến, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, các Phó chủ tịch cùng nhiều lãnh đạo Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO).

Trao đổi tại sự kiện, Phó chủ tịch phụ trách Tài chính & Vận động Tài trợ VFF Trần Trung Kiên bày tỏ sự trân trọng trước việc nhà tài trợ tiếp tục đồng hành cùng bóng đá Việt Nam. Ông tin rằng những nguồn lực mới sẽ là động lực để đội tuyển hướng tới mục tiêu cao hơn trong thời gian tới.

Sự kiện có sự góp mặt của HLV trưởng Kim Sang-sik cùng nhiều tuyển thủ Việt Nam như Đỗ Hoàng Hên, thủ thành Lê Giang Patrik, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Nhật Minh...

Đây sẽ là động lực lớn cho tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026. Đội tuyển mới giành thắng lợi 7-0 trước Timor-Leste ở ngày mở màn giải. Hôm 31/7 tới, Quang Hải và đồng đội sẽ đá trận tiếp theo với Singapore trên sân Mỹ Đình.

Highlight Timor-Leste 0-7 Việt Nam Tối 24/7, tuyển Việt Nam dễ dàng đè bẹp Timor-Leste với tỷ số cách biệt 7-0 ở lượt trận ra quân bảng A ASEAN Cup 2026.

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Huy Trưởng - Thanh Hà

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  • Nguyễn Quang Hải

    Nguyễn Quang Hải

    Nguyễn Quang Hải là một cầu thủ bóng đá trưởng thành tại lò đào tạo câu lạc bộ bóng đá Hà Nội T&T và hiện cũng đang thi đấu tại câu lạc bộ bóng đá Hà Nội ở vị trí tiền vệ. Anh được nhận huân chương lao động hạng 3 do thủ tướng chính phủ trao tặng. Quang Hải còn là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 6 V-League 2018 và cũng là cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018.

    • Ngày sinh: 12/4/1997
    • Nơi sinh: Hà Nội
    • Chiều cao: 1.68 m

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