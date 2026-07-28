Bận ASEAN Cup, ông Kim giao U23 Việt Nam cho trợ lý

Ngày mai (29/7), U23 Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội, cùng thời điểm tuyển Việt Nam đang tập trung thi đấu ASEAN Cup 2026.

Trợ lý Đinh Hồng Vinh (giữa) nắm quyền ở U23 Việt Nam trong khi ông Kim Sang-sik tập trung cho tuyển quốc gia tại ASEAN Cup. Ảnh: VFF.

Danh sách triệu tập của U23 Việt Nam đợt này có 29 cái tên, quy tụ nhiều gương mặt đã tỏa sáng tại SEA Games 2025 và vòng chung kết U23 châu Á 2026 hồi đầu năm. Họ là Cao Văn Bình, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Công Phương, Nguyễn Thanh Nhàn, tiền vệ Việt kiều Lê Viktor...

Danh sách này thiếu vắng một số ngôi sao đang tập trung cùng đội tuyển Việt Nam gồm Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Ngọc Mỹ, Đinh Quang Kiệt. Trong số này, Đình Bắc là ngôi sao đáng chú ý nhất khi tỏa sáng ở cả SEA Games và giải U23 châu Á. Anh hiện cũng chơi tốt ở ASEAN Cup với hat-trick trong trận mở màn trước Timor-Leste.

Cũng do ASEAN Cup, HLV Kim Sang-sik sẽ không thể trực tiếp huấn luyện U23 Việt Nam. Trợ lý Đinh Hồng Vinh là người được ông Kim tin tưởng nắm đội trong thời gian này.

Dù vậy, U23 Việt Nam sẽ không phải lo lắng. Lực lượng của U23 sẽ còn được điều chỉnh trong thời gian tới, phù hợp với lịch của tuyển lớn và các CLB. U23 Việt Nam cũng chưa có lịch đấu quốc tế nào trong thời gian tới. Mục đích chủ yếu của đợt tập trung này là rà soát lực lượng, chuẩn bị cho Asian Games 2026 vào tháng 9. Đội sẽ tập ở Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 29/7 đến hết 6/8.

Đại hội Thể thao Châu Á diễn ra tại Aichi và Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 19/9 đến 4/10. Ở môn bóng đá nam, 15 đội tuyển được chia vào 4 bảng (ba bảng 4 đội và một bảng 3 đội). U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đối thủ Uzbekistan, Philippines và Kuwait. Đây được đánh giá là bảng đấu “dễ thở”, U23 Việt Nam có thể nghĩ tới chuyện vượt qua vòng bảng, tiến sâu tại giải.

Danh sách tập trung U23 Việt Nam đợt này. Đồ họa: VFF.

Highlight Timor-Leste 0-7 Việt Nam Tối 24/7, tuyển Việt Nam dễ dàng đè bẹp Timor-Leste với tỷ số cách biệt 7-0 ở lượt trận ra quân bảng A ASEAN Cup 2026.