Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Bận ASEAN Cup, ông Kim giao U23 Việt Nam cho trợ lý

  • Thứ ba, 28/7/2026 17:48 (GMT+7)
  • 38 phút trước

Ngày mai (29/7), U23 Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội, cùng thời điểm tuyển Việt Nam đang tập trung thi đấu ASEAN Cup 2026.

Trợ lý Đinh Hồng Vinh (giữa) nắm quyền ở U23 Việt Nam trong khi ông Kim Sang-sik tập trung cho tuyển quốc gia tại ASEAN Cup. Ảnh: VFF.

Danh sách triệu tập của U23 Việt Nam đợt này có 29 cái tên, quy tụ nhiều gương mặt đã tỏa sáng tại SEA Games 2025 và vòng chung kết U23 châu Á 2026 hồi đầu năm. Họ là Cao Văn Bình, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Công Phương, Nguyễn Thanh Nhàn, tiền vệ Việt kiều Lê Viktor...

Danh sách này thiếu vắng một số ngôi sao đang tập trung cùng đội tuyển Việt Nam gồm Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Ngọc Mỹ, Đinh Quang Kiệt. Trong số này, Đình Bắc là ngôi sao đáng chú ý nhất khi tỏa sáng ở cả SEA Games và giải U23 châu Á. Anh hiện cũng chơi tốt ở ASEAN Cup với hat-trick trong trận mở màn trước Timor-Leste.

Cũng do ASEAN Cup, HLV Kim Sang-sik sẽ không thể trực tiếp huấn luyện U23 Việt Nam. Trợ lý Đinh Hồng Vinh là người được ông Kim tin tưởng nắm đội trong thời gian này.

Dù vậy, U23 Việt Nam sẽ không phải lo lắng. Lực lượng của U23 sẽ còn được điều chỉnh trong thời gian tới, phù hợp với lịch của tuyển lớn và các CLB. U23 Việt Nam cũng chưa có lịch đấu quốc tế nào trong thời gian tới. Mục đích chủ yếu của đợt tập trung này là rà soát lực lượng, chuẩn bị cho Asian Games 2026 vào tháng 9. Đội sẽ tập ở Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 29/7 đến hết 6/8.

Đại hội Thể thao Châu Á diễn ra tại Aichi và Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 19/9 đến 4/10. Ở môn bóng đá nam, 15 đội tuyển được chia vào 4 bảng (ba bảng 4 đội và một bảng 3 đội). U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đối thủ Uzbekistan, Philippines và Kuwait. Đây được đánh giá là bảng đấu “dễ thở”, U23 Việt Nam có thể nghĩ tới chuyện vượt qua vòng bảng, tiến sâu tại giải.

Asian Games 2026, ASEAN Cup, SEA Games 2025 ảnh 1

Danh sách tập trung U23 Việt Nam đợt này. Đồ họa: VFF.
Highlight Timor-Leste 0-7 Việt Nam Tối 24/7, tuyển Việt Nam dễ dàng đè bẹp Timor-Leste với tỷ số cách biệt 7-0 ở lượt trận ra quân bảng A ASEAN Cup 2026.

Đình Bắc bị treo giò ở trận mở màn ASEAN Cup?

Nhận thẻ đỏ ở vòng chung kết U23 châu Á, nhưng Nguyễn Đình Bắc không bị treo giò ở lượt trận đầu ASEAN Cup 2026 gặp Timor-Leste vào ngày 24/7 tới.

18:52 21/7/2026

Bóng đá trẻ Việt Nam gây sửng sốt

Chỉ trong 4 tháng, bóng đá trẻ Việt Nam liên tiếp tạo tiếng vang với việc về thứ ba tại VCK U23 châu Á và giành vé dự U17 World Cup 2026.

09:45 14/5/2026

U23 Việt Nam thua Trung Quốc

Tối 31/3, U23 Việt Nam nhận thất bại với tỷ số 0-1 trước U23 Trung Quốc thuộc lượt cuối giải giao hữu CFA Team China 2026.

20:35 31/3/2026

Tinh thần bóng đá Việt Nam

Từ “Thường Châu tuyết trắng” năm 2018 đến chiếc cúp AFF 2018, bóng đá Việt Nam không chỉ ghi dấu trên bảng tỷ số mà còn khắc sâu trong tâm trí người hâm mộ. Các cuốn sách như Bão lửa U23, U23 - Những chuyện chưa kể, Những chiến binh sao vàng ghi lại hành trình kiên cường của các cầu thủ áo đỏ, truyền cảm hứng về lòng quả cảm, tinh thần tập thể và khát vọng vươn xa. Đây là những tư liệu cảm xúc và sống động cho người yêu thể thao Việt.

Huy Trưởng - Thanh Hà

Asian Games 2026 ASEAN Cup SEA Games 2025 Hà Nội AFF Cup Asian Games 2026 ASEAN Cup SEA Games 2025

    Đọc tiếp

    Chủ tịch FIFA bị điều tra

    Chủ tịch FIFA bị điều tra

    42 phút trước 17:44 28/7/2026

    0

    Ông Gianni Infantino bị điều tra tại Mỹ, liên quan đến những tranh cãi xung quanh công tác tổ chức và chính sách bán vé World Cup 2026.

    Icardi thắng lớn trong vụ ly hôn Wanda Nara

    Icardi thắng lớn trong vụ ly hôn Wanda Nara

    1 giờ trước 17:15 28/7/2026

    0

    Cuộc ly hôn kéo dài giữa Mauro Icardi và Wanda Nara có diễn biến mới khi tiền đạo người Argentina tuyên bố giành lợi thế lớn trước tòa án Italy.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý