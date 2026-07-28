Sếp lớn Bayern chốt tương lai Olise

Giám đốc Điều hành Jan-Christian Dreesen xác nhận Michael Olise sẽ ở lại Bayern Munich, bác bỏ mọi tin đồn về việc chuyển nhượng sang Real Madrid ở mùa hè năm nay.

Michael Olise nhiều khả năng sẽ ở lại Bayern Munich.

Theo L'Equipe, ông Dreesen khẳng định "Hùm xám" chưa nhận được bất kỳ lời đề nghị chính thức nào từ phía Tây Ban Nha. Giám đốc Điều hành của Bayern Munich nhấn mạnh: "Tôi chưa nhận được bất kỳ lá thư, fax hay cuộc gọi nào".

Ông cũng bày tỏ sự ngạc nhiên với tốc độ lan truyền của các thông tin chuyển nhượng thiếu căn cứ trong thời gian qua. Dù xuất hiện những báo cáo cho rằng tuyển thủ Pháp từng bày tỏ mong muốn ra đi, phía đại diện Bundesliga khẳng định việc chuyển nhượng Olise hiện không nằm trong kế hoạch.

Khi được hỏi về khả năng ở lại của ngôi sao sinh năm 2001, ông Dreesen trả lời dứt khoát: "Vâng, tất nhiên rồi". Lãnh đạo Bayern Munich cũng làm rõ quan điểm tài chính khi khẳng định không có bất kỳ mức giá nào, kể cả con số 200 triệu euro, được đưa ra để thảo luận về việc bán ngôi sao 24 tuổi.

Olise vẫn còn 3 năm hợp đồng với gã khổng lồ nước Đức. Do giao kèo giữa đôi bên còn dài, vấn đề gia hạn hiện chưa được đưa vào các cuộc đàm phán của câu lạc bộ.

Như vậy, tuyển thủ Pháp nhiều khả năng sẽ tiếp tục thi đấu tại sân Allianz Arena ít nhất thêm một mùa giải nữa, bất chấp những tin đồn liên quan đến Real Madrid ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Khoảnh khắc ít ai để ý của Olise Trong bàn thắng đầu tiên của Bayern Munich trong thất bại 4-5 trước PSG tại lượt đi bán kết Champions League 2025/26. Olise đã có cơ hội ghi bàn trên chấm luân lưu. Tuy nhiên, ngôi sao người Pháp hiểu rõ ai mới thật sự là người ''uy tín'' trong tình huống đó.