Bayern giữ Olise bằng hợp đồng đắt giá

Tương lai của Michael Olise tại Bayern Munich được quan tâm sau khi World Cup 2026 khép lại.

Theo Bild, Olise từng chia sẻ với các đồng đội ở tuyển Pháp rằng anh muốn rời Bayern để gia nhập Real Madrid. Thông tin này phần nào xác nhận những đồn đoán xuất hiện trong thời gian gần đây về tương lai của ngôi sao 24 tuổi.

Tuy nhiên, Bayern vẫn kiên quyết giữ chân Olise và chưa hề có ý định để anh ra đi. Ban lãnh đạo "Hùm xám" được cho là đang chuẩn bị đề nghị gia hạn hợp đồng với mức lương vượt 25 triệu euro mỗi năm (trước thuế), qua đó đưa cựu cầu thủ Crystal Palace trở thành một trong những người hưởng đãi ngộ cao nhất đội.

Dù được cho là muốn chuyển đến Real Madrid, Olise hiện chưa có dấu hiệu sẽ gây áp lực lên Bayern để được ra đi. Bild nhấn mạnh tiền vệ cánh người Pháp vốn nổi tiếng là cầu thủ chuyên nghiệp, không phải mẫu người tạo rắc rối trong phòng thay đồ và vẫn cảm thấy hài lòng với cuộc sống tại CLB.

Điều đó đồng nghĩa Bayern vẫn còn cơ hội thuyết phục Olise tiếp tục gắn bó lâu dài. Nếu bản hợp đồng mới được thông qua, đội bóng nước Đức sẽ gửi đi thông điệp rõ ràng rằng họ xem anh là nhân tố trung tâm trong dự án tương lai.

Sự tự tin của Bayern càng có cơ sở khi Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid không có kế hoạch chiêu mộ Olise trong kỳ chuyển nhượng hè này. Mối quan hệ tốt đẹp giữa hai CLB khiến Bayern hoàn toàn tin tưởng vào lời xác nhận đó.

Khoảnh khắc tuyển Pháp bất lực trước Tây Ban Nha Thủ môn Unai Simon có màn trình diễn thượng hạng trong chiến thắng 2-0 ở bán kết World Cup 2026 của Tây Ban Nha trước Pháp, khiến những ngôi sao như Mbappe và Olise phải im tiếng.