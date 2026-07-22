Đội bóng Saudi Arabia hành động với Kane

Al-Hilal cử lãnh đạo sang London đàm phán trực tiếp với đại diện Harry Kane, quyết tâm đưa chân sút người Anh rời Bayern Munich ngay trong hè này.

Kane có thể trở thành bom tấn của Al-Hilal trong hè này.

Theo truyền thông Saudi Arabia, đội bóng thủ đô Riyadh chính thức khởi động kế hoạch chiêu mộ chân sút người Anh. Giám đốc Kỹ thuật Simon Francis có mặt tại London (Anh) để trực tiếp đàm phán với người đại diện của Kane cũng như ê-kíp của tiền đạo này.

Cuộc gặp tập trung vào việc tìm hiểu các yêu cầu về mức lương, chế độ đãi ngộ và những điều khoản cá nhân mà Kane mong muốn. Nếu đạt được tiếng nói chung, Al-Hilal sẽ bước sang giai đoạn thương lượng với Bayern Munich nhằm hoàn tất thương vụ.

Hiện Kane còn hợp đồng với nhà vô địch Bundesliga đến ngày 30/6/2027. Vì vậy, đội bóng Saudi Arabia phải đưa ra lời đề nghị "bom tấn" để thuyết phục cả cầu thủ lẫn Bayern nếu muốn mang về một trong những tiền đạo hay nhất thế giới.

Kane gia nhập Bayern vào hè 2023 sau khi rời Tottenham với mức phí khoảng 95 triệu euro. Kể từ đó, đội trưởng tuyển Anh duy trì phong độ ghi bàn đáng kinh ngạc. Sau 147 lần ra sân trên mọi đấu trường, tiền đạo 32 tuổi ghi tới 146 bàn thắng và có thêm 33 pha kiến tạo.

Thương vụ Kane nằm trong kế hoạch cải tổ mạnh mẽ của Al-Hilal sau mùa giải chỉ giành được Cúp Nhà vua Saudi Arabia. Đội bóng này hướng đến một cuộc "thay máu" lực lượng để lấy lại vị thế thống trị ở đấu trường quốc nội cũng như châu lục.

Trước Kane, Al-Hilal chi tới 80 triệu euro để chiêu mộ Crysencio Summerville từ West Ham, cho thấy tham vọng xây dựng một đội hình đủ sức cạnh tranh mọi danh hiệu ở mùa giải tới.

Khoảnh khắc Messi phô diễn đẳng cấp trước Kane và Gordon Lionel Messi khiến tuyển Anh khốn đốn bằng những pha xử lý đẳng cấp ở bán kết World Cup 2026 rạng sáng 16/7, bất chấp việc phải đối đầu dàn sao như Kane, Gordon hay Bellingham.