Đội của Ronaldo có HLV mới

Ange Postecoglou chính thức trở lại băng ghế huấn luyện khi ký hợp đồng có thời hạn hai năm với Al Nassr, nhà đương kim vô địch Saudi Pro League.

HLV Postecoglou nhận lời dẫn dắt Al Nassr.

Thông báo từ Al Nassr xác nhận ông Postecoglou sẽ dẫn dắt đội một trong hai mùa giải tới. Ban lãnh đạo CLB bày tỏ kỳ vọng chiến lược gia 60 tuổi sẽ tiếp tục giúp đội bóng duy trì vị thế sau chức vô địch quốc nội đầu tiên sau 7 năm. Cựu HLV Tottenham được bổ nhiệm thay Jorge Jesus, người rời ghế HLV trưởng sau chưa đầy một năm làm việc dù vừa giúp Al Nassr đăng quang.

Postecoglou từng gây ấn tượng mạnh trong sự nghiệp huấn luyện với quãng thời gian thành công tại Celtic, nơi ông giành tổng cộng 5 danh hiệu lớn chỉ sau hai mùa giải. Sau đó, ông tiếp tục thử sức tại Anh trong màu áo Tottenham và Nottingham Forest. Kể từ khi rời Forest chỉ sau 8 trận cầm quân, Postecoglou vẫn chưa nhận công việc mới đến khi đạt thỏa thuận với Al Nassr.

Trước khi cập bến Al Nassr, Postecoglou từng được xem là một trong những ứng viên sáng giá cho vị trí HLV trưởng đội tuyển Scotland sau khi Steve Clarke từ chức. Tuy nhiên, ông đã lựa chọn tiếp tục sự nghiệp cấp CLB.

Tại Al Nassr, thử thách dành cho Postecoglou không hề nhỏ khi ông sẽ quản lý một phòng thay đồ quy tụ nhiều ngôi sao như Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Kingsley Coman và Joao Felix. Trong đó, Ronaldo và Felix hiện vẫn cùng đội tuyển Bồ Đào Nha chinh chiến tại World Cup 2026.

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