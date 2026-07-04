Cựu sao Man City chia tay tuyển Algeria

Riyad Mahrez chính thức khép lại 12 năm cống hiến cho đội tuyển Algeria ngay sau thất bại trước Thụy Sĩ ở vòng 1/16 World Cup 2026.

Mahrez nói lời chia tay đội tuyển Algeria. Ảnh: Reuters.

Riyad Mahrez đã nói lời chia tay đội tuyển quốc gia theo cách đầy cảm xúc. Chỉ ít phút sau khi Algeria nhận thất bại 0-2 trước Thụy Sĩ ở vòng 1/16 World Cup 2026 sáng 3/7, cựu ngôi sao Manchester City xác nhận trên sóng truyền hình beIN Sports rằng đây là trận đấu cuối cùng của anh dưới màu áo "Cáo sa mạc".

Tiền vệ 35 tuổi không thể giúp Algeria tạo nên bất ngờ trước đại diện châu Âu. Đội bóng Bắc Phi sớm rơi vào thế bất lợi sau bàn mở tỷ số của Breel Embolo và gần như không tìm ra phương án lật ngược tình thế.

Mahrez được rút khỏi sân khi trận đấu còn khoảng 20 phút. Trước khi rời sân, anh vỗ tay tri ân người hâm mộ, rồi một lần nữa tiến về phía khán đài sau tiếng còi mãn cuộc để gửi lời cảm ơn.

Trong cuộc phỏng vấn sau trận, Mahrez với vẻ mặt thất thần xác nhận quyết định khép lại sự nghiệp thi đấu quốc tế. Anh kết thúc hành trình 12 năm cùng đội tuyển Algeria với 119 lần ra sân, ghi 40 bàn và là nhân tố chủ chốt giúp đội tuyển đăng quang Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) năm 2019.

World Cup 2026 cũng khép lại theo cách tiếc nuối với Mahrez. Trước đó, anh từng lập cú đúp trong trận hòa 3-3 với Áo, góp công giúp Algeria giành vé vào vòng knock-out. Tuy nhiên, đội bóng của anh không thể tiến thêm sau vòng 1/16.

Ở cấp CLB, Mahrez hiện khoác áo Al-Ahli tại Saudi Arabia sau quãng thời gian huy hoàng tại Premier League. Anh từng được Leicester City chiêu mộ với giá chỉ 450.000 bảng vào năm 2014 trước khi trở thành nhân tố quan trọng trong chức vô địch lịch sử mùa giải 2015/16.

Năm 2018, Manchester City bỏ ra 60 triệu bảng để đưa Mahrez về sân Etihad. Trong 6 mùa giải dưới màu áo "The Citizens", anh giành 10 danh hiệu lớn, nổi bật là cú ăn ba lịch sử ở mùa giải 2022/23, qua đó khẳng định vị thế của một trong những cầu thủ châu Phi thành công nhất lịch sử Premier League.

Highlights Thụy Sĩ 2-0 Algeria Sáng 3/7, Thụy Sĩ vượt qua Algeria 2-0 để có mặt ở vòng 16 đội World Cup 2026.