Ronaldo được khuyên lấn sân sang Hollywood

Huyền thoại Manchester United, Mikael Silvestre, tin Cristiano Ronaldo đủ sức thành công ở Hollywood sau khi khép lại sự nghiệp sân cỏ, thậm chí có thể hướng đến tượng vàng Oscar.

Ronaldo đang bước vào chương cuối của sự nghiệp bóng đá. Ảnh: Reuters.

Cristiano Ronaldo chưa có dấu hiệu dừng lại khi vẫn cùng Al Nassr chinh phục các danh hiệu và hướng tới cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp. Tuy nhiên, cựu đồng đội Mikael Silvestre tin rằng siêu sao người Bồ Đào Nha đã có sẵn con đường mới sau ngày treo giày là gia nhập làng điện ảnh đỉnh cao Hollywood.

Theo GOAL, Silvestre khẳng định Ronaldo có đủ sức thành công ở bất kỳ lĩnh vực nào anh theo đuổi. Cựu trung vệ Manchester United cho biết: "Bầu trời là giới hạn với Ronaldo. Mọi thứ cậu ấy đầu tư hay dấn thân đều trở thành một thương vụ thành công".

Silvestre nhắc lại việc CR7 từng chia sẻ mong muốn trở thành diễn viên tại một sự kiện ở Dubai. Theo ông, đây hoàn toàn có thể là bước đi tiếp theo của chủ nhân 5 Quả bóng vàng. "Nếu Vinnie Jones còn có thể trở thành diễn viên, thì một người có ngoại hình như Cristiano chắc chắn cũng làm được điều đó", Silvestre nói.

Ronaldo hiện vẫn còn một năm hợp đồng với Al Nassr theo bản giao kèo có giá trị cao nhất thế giới. Ngoài mục tiêu cán mốc 1.000 bàn, tiền đạo 41 tuổi còn nuôi hy vọng sát cánh cùng con trai Cristiano Jr. ở cấp độ chuyên nghiệp.

Theo GOAL, sau khi giải nghệ, Ronaldo nhiều khả năng sẽ chuyển hướng sang lĩnh vực giải trí. Anh đã đặt nền móng bằng việc thành lập hãng phim riêng và sở hữu sức hút toàn cầu, yếu tố giúp trở thành gương mặt tiềm năng trong các dự án điện ảnh lớn.

Cựu tuyển thủ Pháp Emmanuel Petit cũng đánh giá cao triển vọng của Ronaldo ở Hollywood. Ông cho rằng CR7 sở hữu sức hút, thần thái của một ngôi sao điện ảnh và không hề lép vế trước các minh tinh hàng đầu.

Dù viễn cảnh đó vẫn còn ở phía trước, sự nghiệp phi thường của Ronaldo trên sân cỏ khiến nhiều người tin rằng sẽ không có giới hạn nào cho siêu sao người Bồ Đào Nha sau khi khép lại chương cuối cùng của bóng đá.

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