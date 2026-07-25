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Thể thao

Arsenal chốt kế hoạch mua Vinicius

  • Thứ bảy, 25/7/2026 20:34 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Arsenal cân nhắc tạo nên "bom tấn" trên thị trường chuyển nhượng khi đưa Vinicius Junior vào danh sách mục tiêu hàng đầu nhằm tăng cường sức mạnh hàng công trước mùa giải mới.

Arsenal muốn có Vinicius.

Theo The Athletic, đội chủ sân Emirates bắt đầu nghiên cứu khả năng chiêu mộ ngôi sao người Brazil trong trường hợp anh không gia hạn hợp đồng với Real Madrid. Dù thương vụ mới ở giai đoạn đầu và chưa có bất kỳ cuộc đàm phán chính thức nào giữa hai CLB, kế hoạch này nhận được sự đồng thuận từ ban lãnh đạo Arsenal.

Vinicius hiện chỉ còn một năm hợp đồng với Real Madrid. Sau nhiều tháng thương lượng, đôi bên chưa đạt được tiếng nói chung về bản hợp đồng mới, khiến tương lai của cầu thủ 26 tuổi trở nên cực kỳ khó đoán.

Real Madrid không muốn để mất một trong những ngôi sao lớn nhất đội hình theo dạng tự do vào mùa hè năm sau. Nếu không thể gia hạn, đội bóng Hoàng gia khả năng sẽ cân nhắc bán Vinicius ngay hè này để thu về khoản phí đáng kể, đồng thời tránh phải chi khoản tiền thưởng trung thành theo điều khoản hợp đồng.

Arsenal xem Vinicius là một trong những phương án chất lượng nhất để nâng cấp hàng công. Với tốc độ, khả năng rê bóng và tạo đột biến, tuyển thủ Brazil được đánh giá phù hợp với lối chơi mà HLV Mikel Arteta xây dựng.

Gia nhập Real Madrid từ Flamengo vào năm 2018, Vinicius có 8 mùa giải gắn bó với sân Santiago Bernabeu. Anh ra sân 375 trận, ghi 128 bàn và có 100 pha kiến tạo, trở thành một trong những cầu thủ tấn công hay nhất của đội bóng Hoàng gia trong nhiều năm qua.

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Minh Nghi

Vinicius Vinicius

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