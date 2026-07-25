Tuyển Việt Nam về Hà Nội

Tối 25/7, tuyển Việt Nam trở về Hà Nội sau chiến thắng 7-0 trước Timor-Leste tại lượt đầu bảng A ASEAN Cup 2026, nhằm chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo gặp tuyển Singapore tối 31/7.

Tuyển Việt Nam được người hâm mộ chào đón tại sân bay Nội Bài tối 25/7. Ảnh: Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

Tối 25/7, chuyến bay đưa tuyển Việt Nam từ Bangkok, Thái Lan hạ cánh tại sân bay Nội Bài, Hà Nội sau thắng lợi 7-0 trước tuyển Timor-Leste ở lượt đầu bảng A ASEAN Cup 2026. Tại sân bay, thầy trò HLV Kim Sang-Sik được nhiều người hâm mộ chào đón nồng nhiệt.

Ngay sau khi trở về, toàn đội nhanh chóng ổn định nơi lưu trú để bước vào giai đoạn chuẩn bị cho cuộc tiếp đón đội tuyển Singapore trên sân nhà Mỹ Đình, diễn ra vào tối 31/7. Theo kế hoạch, ngay trong sáng 26/7, đội tuyển sẽ trở lại tập luyện tại sân Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam. Ban huấn luyện sẽ tập trung giúp các cầu thủ hồi phục thể trạng, đồng thời triển khai các nội dung chuyên môn nhằm chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu với Singapore.

Với thắng lợi áp đảo ở lượt trận mở màn bảng A diễn ra vào tối 24/7, đoàn quân áo đỏ chính thức ghi danh vào lịch sử khi hoàn tất mục tiêu đánh bại cái tên cuối cùng ở Đông Nam Á. Trước trận, trong lịch sử giải đấu (tiền thân là AFF Cup), Timor-Leste là đối thủ duy nhất trong khu vực mà đội tuyển Việt Nam chưa từng chạm trán ở cấp đội tuyển quốc gia.

Tỉ số 7-0 cùng thế trận lấn lướt khẳng định sức mạnh và đẳng cấp của nhà đương kim vô địch ngay từ giai đoạn khởi động. Với 7 bàn ghi được và giữ sạch lưới, tuyển Việt Nam ngoài việc thiết lập lợi thế lớn về mặt tâm lý và chỉ số phụ, còn tạo đà tâm lý thuận lợi cho hành trình bảo vệ ngôi vương tại ASEAN Cup 2026. Trở lại với diễn biến trận đấu, các ngôi sao tấn công Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Quang Hải là những người ghi bàn cho tuyển Việt Nam. Tiền đạo thuộc biên chế Công an Hà Nội gây ấn tượng nhất khi đóng góp một cú hat-trick.

Những con số thống kê đủ để nói lên sự áp đảo tuyệt đối của nhà đương kim vô địch. Tuyển Việt Nam kiểm soát bóng 60% thời gian, tung ra tới 23 cú sút, 10 lần đưa bóng đi trúng đích và ghi tới 7 bàn. Trong khi đó, thủ thành Lê Giang Patrik có một buổi tối nhàn nhã khi gần như không phải đối mặt với bất kỳ cú dứt điểm trúng khung thành nào từ Timor-Leste.

Trên hàng công, Nguyễn Đình Bắc trở thành ngôi sao sáng nhất với cú hat-trick đầy ấn tượng, qua đó nâng thành tích lên 13 bàn trong 10 lần ra sân gần nhất ở mọi cấp độ, đồng mở ra hy vọng cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới giải Đông Nam Á. Đỗ Hoàng Hên cũng để lại dấu ấn đậm nét bằng cú đúp, cho thấy sự hòa nhập tuyệt vời trong màu áo đội tuyển quốc gia. Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Xuân Son và pha phản lưới của Liam Farrugia sau cú dứt điểm kỹ thuật của Nguyễn Quang Hải khép lại cơn mưa bàn thắng của tuyển Việt Nam.

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