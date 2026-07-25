Tuyển Thái Lan đè bẹp Lào ở ASEAN Cup

Tối 25/7, tuyển Thái Lan dễ dàng đè bẹp Lào với tỷ số 5-0 ở trận ra quân bảng B ASEAN Cup 2026.

Tuyển Thái Lan tỏ ra quá vượt trội so với Lào.

Trên SVĐ quốc gia New Laos, "Voi chiến" kiểm soát hoàn toàn thế trận, ghi hai bàn trong hiệp một trước khi bùng nổ với ba pha lập công nữa sau giờ nghỉ để khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Thái Lan nhanh chóng áp đặt lối chơi và liên tục gây sức ép lên phần sân đối phương. Dù Lào chủ động lùi sâu với đội hình số đông, các học trò của HLV Anthony Hudson vẫn phá được thế bế tắc ở phút 11. Từ quả tạt bên cánh phải của Seksan Ratree, Teerasak Poeiphimai bật cao đánh đầu hiểm hóc, mở tỷ số cho Thái Lan.

Sau bàn thua, Lào nỗ lực đáp trả nhưng gặp rất nhiều khó khăn trước khả năng kiểm soát bóng của đối thủ. Cơ hội đáng chú ý nhất của đội chủ nhà đến ở phút 23 khi Chonny tung cú sút căng từ ngoài vùng cấm, song bóng đi vọt xà trong gang tấc.

Phút 28, Thái Lan có bàn thắng thứ hai sau sai lầm của hàng thủ Lào. Tận dụng pha mất bóng ngay trước vùng cấm, Seksan chuyền thuận lợi để Kakana Khamyok thực hiện cú cứa lòng kỹ thuật, đánh bại thủ môn đối phương.

Thái Lan hoàn toàn làm chủ thế trận dù đá trên sân khách.

Khó khăn càng chồng chất với Lào ở phút 43 khi Somsanith nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống kéo ngã Yotsakon Burapha trong pha đối mặt, khiến đội chủ nhà phải chơi thiếu người trong phần lớn thời gian.

Lợi thế hơn người giúp Thái Lan hoàn toàn làm chủ hiệp hai. Phút 50, Burapha khống chế gọn gàng rồi tung cú sút uy lực nâng tỷ số lên 3-0. Chỉ hai phút sau, Sarach Yooyen lập công bằng cú dứt điểm một chạm sau đường chuyền ngược của Kakana.

Đến phút 58, Kakana khép lại ngày thi đấu thăng hoa với bàn thắng thứ hai của riêng mình. Từ pha căng ngang bên cánh phải của Teerasak, tiền vệ trẻ dễ dàng đệm bóng cận thành, ấn định chiến thắng 5-0 cho "Voi chiến".

Chiến thắng đậm 5-0 giúp Thái Lan tạm vươn lên dẫn đầu bảng B với hiệu số vượt trội. Màn trình diễn thuyết phục trước Lào cho thấy sức mạnh đáng gờm của "Voi chiến", đương kim á quân và là ứng viên cho ngôi vô địch.

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