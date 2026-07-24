Campuchia gục ngã bởi bàn thua ở phút 90+12

Tối 24/7, Ilhan Fandi ghi bàn ở phút 90+12, giúp Singapore hạ Campuchia 2-1 trong màn rượt đuổi kịch tính ở trận ra quân bảng A của ASEAN Cup 2026.

Campuchia (phải) gục ngã cay đắng trước Singapore.

Được thi đấu trên sân nhà và sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng, Campuchia nhập cuộc đầy tự tin. Đội bóng của HLV Koji Gyotoku chủ động dâng cao đội hình, liên tục gây sức ép bằng lối chơi pressing và những pha lên bóng tốc độ ở hai biên. Tuy nhiên, sự thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm khiến các cơ hội lần lượt trôi qua.

Sau quãng thời gian chịu sức ép, Singapore bất ngờ tìm được bàn mở tỷ số ở phút 22. Từ đường chọc khe vượt tuyến của Lionel Tan, Shawal Anuar bứt tốc vượt qua hậu vệ Sophal trước khi tung cú sút quyết đoán ở góc hẹp, đánh bại thủ thành Campuchia.

Trước đó, đội khách từng đưa bóng vào lưới ở phút 17 nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Bị dẫn bàn, Campuchia tiếp tục duy trì thế trận tấn công nhưng vẫn bế tắc trước hàng phòng ngự kín kẽ của Singapore. Hiệp một khép lại với lợi thế mong manh dành cho đại diện đảo quốc sư tử.

Sau giờ nghỉ, Campuchia tăng tốc mạnh mẽ và nhanh chóng được đền đáp. Phút 55, từ tình huống cướp bóng ngay trước vùng cấm đối phương, bóng được đưa đến vị trí của Ouk. Hậu vệ mang áo số 18 tung cú sút xa như búa bổ, không cho thủ môn Mahbud cơ hội cản phá, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Những phút cuối chứng kiến sức ép nghẹt thở từ Singapore. Phút 89, đội khách tưởng như vượt lên khi Fandi Ahmad đưa bóng vào lưới, nhưng sau hơn 5 phút kiểm tra VAR, trọng tài xác định cầu thủ Singapore rơi vào thế việt vị.

Tưởng chừng trận đấu sẽ khép lại với tỷ số hòa thì đúng ở phút 90+12, Ilhan Fandi trở thành người hùng. Nhận đường chuyền trong vùng cấm, tiền đạo này khống chế khéo léo rồi tung cú vô lê đẹp mắt, ấn định chiến thắng 2-1 đầy kịch tính cho Singapore.

Bàn thắng ở những giây cuối cùng khiến Campuchia chết lặng ngay trên sân nhà, trong khi Singapore có khởi đầu hoàn hảo với 3 điểm quý giá.