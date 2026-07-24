Cầu thủ con lai chỉ trích tuyển Hàn Quốc

Jens Castrop bày tỏ sự thất vọng với hành trình của tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026, đồng thời công khai phàn nàn về điều kiện sinh hoạt và quy định nghiêm ngặt ở đại bản doanh.

Jens Castrop không hài lòng với điều kiện sinh hoạt tại World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Hậu vệ Jens Castrop vừa có những chia sẻ thẳng thắn sau khi trở lại CLB Borussia Monchengladbach từ tuyển Hàn Quốc, nơi anh cùng đội tuyển dừng bước ngay từ vòng bảng World Cup 2026. Theo BILD, cầu thủ 22 tuổi không giấu được sự tiếc nuối khi nhìn lại chiến dịch của đội tuyển xứ kim chi.

"World Cup sẽ là ký ức theo tôi suốt đời, nhưng tôi không hài lòng cả về quá trình lẫn kết quả", Castrop nói.

Hàn Quốc chỉ thắng một và thua hai trận, xếp ngoài nhóm 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất nên không thể giành vé vào vòng 32 đội. Riêng Castrop cũng chỉ được ra sân đúng một trận, khi vào sân đầu hiệp hai trong thất bại 0-1 trước Nam Phi ở lượt cuối vòng bảng.

Không chỉ thất vọng về chuyên môn, hậu vệ mang hai dòng máu Đức - Hàn còn chỉ trích điều kiện sinh hoạt của đội tuyển tại đại bản doanh ở Guadalajara (Mexico). Anh cho biết các cầu thủ gần như không được phép rời khách sạn vì vấn đề an ninh.

Castrop đặc biệt tiếc nuối khi gia đình chỉ được gặp anh trong hai ngày sau trận đấu, dù đã xin nghỉ phép cả tháng để sang Mexico cổ vũ.

"Gia đình tôi nghỉ làm một tháng và đi một quãng đường rất xa. Thế nhưng tôi không được thi đấu, cũng chẳng có nhiều thời gian ở bên họ. Điều đó thật đáng buồn. Tôi tin các đội tuyển khác có điều kiện tốt hơn nhiều", cầu thủ này chia sẻ.

Castrop sinh năm 2003 tại Dusseldorf, có cha là người Đức và mẹ là người Hàn Quốc. Anh là cầu thủ lai đầu tiên khoác áo tuyển nam Hàn Quốc tại một kỳ World Cup.

Hướng đến mùa giải mới, hậu vệ 22 tuổi đặt mục tiêu duy trì thể trạng ổn định để được thi đấu thường xuyên. Anh khẳng định sẵn sàng đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau nếu điều đó giúp đóng góp nhiều hơn cho đội bóng Đức.

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