Klopp chính thức dẫn dắt tuyển Đức

Ngày 24/7, Jurgen Klopp chính thức được bổ nhiệm làm HLV trưởng tuyển Đức với bản hợp đồng kéo dài đến hết World Cup 2030.

Klopp trở thành HLV trưởng tuyển Đức.

Để tiếp quản vị trí này, nhà cầm quân 59 tuổi quyết định chia tay vai trò giám đốc Bóng đá Toàn cầu tại tập đoàn Red Bull. Đi cùng ông đến "Die Mannschaft" là đội ngũ trợ lý thân cận bao gồm Peter Krawietz, Pepijn Lijnders và Sven Bender. Đây là những cộng sự đồng hành cùng ông trong giai đoạn thành công rực rỡ tại Liverpool.

Chia sẻ về lựa chọn của bản thân, Klopp nhấn mạnh: "Đội tuyển quốc gia có khả năng đoàn kết người dân Đức theo cách không gì sánh được. Đây chính là lý do khiến thử thách này trở nên đặc biệt đối với tôi".

Tân thuyền trưởng tuyển Đức cũng dành lời cảm ơn cho sự cởi mở từ phía Red Bull, đơn vị tạo điều kiện để ông thực hiện thỏa thuận với DFB sau hơn một năm gắn bó. Klopp khẳng định mục tiêu sắp tới của ông là xây dựng một tập thể thi đấu cống hiến, gắn kết và nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ người hâm mộ nước nhà.

Với sự xuất hiện của Klopp, người hâm mộ kỳ vọng đội tuyển Đức sẽ có sự lột xác mạnh mẽ ở các giải đấu lớn, trong bối cảnh "Die Mannschaft" liên tục gây thất vọng nhiều năm qua. Gần nhất, HLV Julian Nagelsmann từ chức sau thất bại trước Paraguay ở vòng 32 đội World Cup 2026.

Klopp được xem là lựa chọn phù hợp bởi ông là một trong những HLV thành công nhất bóng đá Đức. Ông khởi nghiệp tại Mainz, sau đó tạo nên kỷ nguyên huy hoàng cùng Dortmund trước khi gặt hái đỉnh cao với Liverpool, nổi bật là chức vô địch Champions League mùa giải 2018/19.

Klopp sẽ dụng binh thế nào nếu tiếp quản Real Madrid Nếu ngồi vào ghế nóng tại Bernabeu, Klopp nhiều khả năng sẽ xây dựng thứ bóng đá giàu năng lượng, pressing quyết liệt và buộc ''Galacticos'' phải vận hành như một cỗ máy đúng nghĩa.