Klopp chính thức dẫn dắt tuyển Đức

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Klopp trở thành HLV trưởng tuyển Đức.
Để tiếp quản vị trí này, nhà cầm quân 59 tuổi quyết định chia tay vai trò giám đốc Bóng đá Toàn cầu tại tập đoàn Red Bull. Đi cùng ông đến "Die Mannschaft" là đội ngũ trợ lý thân cận bao gồm Peter Krawietz, Pepijn Lijnders và Sven Bender. Đây là những cộng sự đồng hành cùng ông trong giai đoạn thành công rực rỡ tại Liverpool.
Chia sẻ về lựa chọn của bản thân, Klopp nhấn mạnh: "Đội tuyển quốc gia có khả năng đoàn kết người dân Đức theo cách không gì sánh được. Đây chính là lý do khiến thử thách này trở nên đặc biệt đối với tôi".
Klopp được xem là lựa chọn phù hợp bởi ông là một trong những HLV thành công nhất bóng đá Đức. Ông khởi nghiệp tại Mainz, sau đó tạo nên kỷ nguyên huy hoàng cùng Dortmund trước khi gặt hái đỉnh cao với Liverpool, nổi bật là chức vô địch Champions League mùa giải 2018/19.
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How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.