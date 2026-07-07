Klopp nhận lương khủng nếu dẫn dắt tuyển Đức

Liên đoàn Bóng đá Đức đang nỗ lực đưa Jurgen Klopp lên ghế huấn luyện viên trưởng với mức lương kỷ lục từ 10 đến 12 triệu euro mỗi năm.

Hiện tại, các cuộc đàm phán giữa DFB, Klopp và tập đoàn Red Bull, đơn vị chủ quản hiện tại của ông, đang diễn ra tích cực. Nếu thương vụ thành công, cựu thuyền trưởng Liverpool sẽ chính thức trở thành nhà cầm quân được trả lương cao nhất trong lịch sử bóng đá Đức.

Con số này vượt trội so với mức thu nhập 4,8 triệu euro của Julian Nagelsmann và 6,5 triệu euro của Hansi Flick. Liên đoàn Bóng đá Đức kỳ vọng kinh nghiệm của ông có thể giúp "Die Mannschaft" vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại, đặc biệt là sau thất bại ở World Cup 2026.

Đáng chú ý, để trở lại băng ghế huấn luyện, Klopp sẽ phải chấp nhận giảm thu nhập so với vai trò Giám đốc Bóng đá Toàn cầu tại Red Bull, nơi ông đang nhận khoảng 15 triệu euro mỗi năm.

Tuy nhiên, mức đãi ngộ mới mà Liên đoàn Bóng đá Đức đề xuất vẫn thiết lập một chuẩn mực tài chính chưa từng có cho vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Đức. Việc sẵn sàng phá vỡ cấu trúc lương cho thấy quyết tâm của DFB trong việc sở hữu chữ ký của Klopp.

Nếu các điều khoản cuối cùng được thông qua, đây sẽ là bước ngoặt lớn cho tương lai của "Die Mannschaft" trong hành trình chinh phục các giải đấu lớn sắp tới.

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