Klopp nhận lương khủng nếu dẫn dắt tuyển Đức

Hiện tại, các cuộc đàm phán giữa DFB, Klopp và tập đoàn Red Bull, đơn vị chủ quản hiện tại của ông, đang diễn ra tích cực. Nếu thương vụ thành công, cựu thuyền trưởng Liverpool sẽ chính thức trở thành nhà cầm quân được trả lương cao nhất trong lịch sử bóng đá Đức.
Con số này vượt trội so với mức thu nhập 4,8 triệu euro của Julian Nagelsmann và 6,5 triệu euro của Hansi Flick. Liên đoàn Bóng đá Đức kỳ vọng kinh nghiệm của ông có thể giúp "Die Mannschaft" vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại, đặc biệt là sau thất bại ở World Cup 2026.
Công thức vô địch World Cup có thật không?
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.