Klopp xác nhận sẵn sàng dẫn dắt tuyển Đức

Jurgen Klopp lần đầu thừa nhận đang đàm phán với Liên đoàn Bóng đá Đức và khẳng định sẵn sàng trở lại băng ghế huấn luyện sau khi Julian Nagelsmann từ chức.

Klopp lên tiếng xác nhận sẵn sàng trở lại ghế huấn luyện. Ảnh: Reuters.

Chỉ ít giờ sau khi HLV Julian Nagelsmann rời cương vị thuyền trưởng tuyển Đức vì thất bại tại World Cup 2026, Jurgen Klopp chính thức lên tiếng về khả năng tiếp quản đội bóng.

Trả lời truyền thông quê nhà, cựu HLV Liverpool xác nhận các cuộc thương lượng đã được khởi động và bày tỏ mong muốn trở lại công việc huấn luyện.

"Tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn bao giờ hết. Tôi đã sẵn sàng", Klopp nói trong cuộc phỏng vấn với Magenta TV.

Ở một cuộc trao đổi khác với Servus TV, chiến lược gia người Đức thừa nhận việc nhận lời dẫn dắt "Die Mannschaft" là lựa chọn rất hấp dẫn, nhưng mọi chuyện vẫn chưa thể đi đến hồi kết bởi ông còn ràng buộc với Red Bull.

Hiện Klopp đảm nhiệm vai trò Giám đốc bóng đá toàn cầu của tập đoàn Red Bull, phụ trách định hướng chuyên môn cho toàn bộ các đội bóng trong hệ thống và xây dựng triết lý thi đấu thống nhất.

Ông nhấn mạnh mình rất trân trọng công việc hiện tại cũng như đội ngũ cộng sự đã gắn bó gần hai năm qua.

"Tôi không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ những gì mình đang xây dựng. Tôi có một tập thể tuyệt vời tại Red Bull và rất thích công việc ở đây", Klopp chia sẻ.

Dẫu vậy, cựu thuyền trưởng Liverpool cũng không giấu được sự hứng thú trước lời mời từ tuyển Đức. Klopp cho biết quyết định cuối cùng không chỉ phụ thuộc vào cá nhân ông mà còn cần sự đồng ý từ lãnh đạo Red Bull, đặc biệt là Oliver Mintzlaff.

Sau khi chia tay Liverpool vào năm 2024, Klopp từng tuyên bố tạm rời xa công tác huấn luyện. Tuy nhiên, biến động trên băng ghế chỉ đạo tuyển Đức sau World Cup 2026 có thể mở ra chương mới trong sự nghiệp của một trong những HLV thành công nhất bóng đá châu Âu.

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