Klopp nắm tuyển Đức?

Sau cú sốc bị loại sớm ở World Cup 2026, tuyển Đức có thể bước vào cuộc cải tổ lớn khi Jurgen Klopp được cho là sẵn sàng trở lại băng ghế huấn luyện.

Klopp sẵn sàng ngồi ghế nóng tuyển Đức.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Klopp sẵn sàng cho khả năng trở thành HLV trưởng tuyển Đức. Dù Julian Nagelsmann muốn tiếp tục công việc và còn hợp đồng đến năm 2028, Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) dự kiến sẽ đánh giá toàn diện tình hình trong những tuần tới.

Nếu được lựa chọn, đây sẽ là lần đầu Klopp trở lại cầm quân kể từ khi chia tay Liverpool cách đây hai năm. Truyền thông châu Âu đồng loạt xác nhận chiến lược gia 59 tuổi được cho là rất hứng thú với cơ hội dẫn dắt "Die Mannschaft" trong giai đoạn tái thiết.

Sức ép dành cho Nagelsmann tăng mạnh sau khi Đức gây thất vọng lớn tại vòng 32 đội World Cup 2026. Nhà vô địch thế giới 4 lần bị Paraguay loại sau loạt sút luân lưu, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử tuyển Đức thất bại ở loạt đấu súng tại một kỳ World Cup.

Dù kiểm soát thế trận và thực hiện tới 55 quả tạt trong suốt 120 phút, hàng công Đức vẫn tỏ ra bế tắc. Kai Havertz ghi bàn gỡ hòa trong hiệp hai, nhưng chừng đó là không đủ để giúp đội nhà tránh khỏi một trong những cú sốc lớn nhất giải đấu.

Chính Klopp từng chỉ ra vấn đề lớn nhất của bóng đá Đức hiện tại là khả năng chuyển hóa cơ hội của các cầu thủ. Theo ông, DFB cần một cuộc cải tổ toàn diện, từ hệ thống đào tạo trẻ cho đến triết lý phát triển đội tuyển quốc gia, thay vì chỉ thay đổi trên băng ghế huấn luyện.

Hiện tại, DFB chưa có động thái về tương lai Nagelsmann. Tuy nhiên, với việc Klopp được cho là sẵn sàng nhận nhiệm vụ, viễn cảnh chiến lược gia từng đưa Liverpool lên đỉnh châu Âu trở thành HLV trưởng tuyển Đức hoàn toàn có thể trở thành sự thật.

Highlights Đức 1-1 Paraguay (luân lưu 3-4) Sáng 30/6, Paraguay đánh bại Đức 4-3 trên chấm luân lưu sau khi hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu, qua đó giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026.