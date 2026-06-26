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Thể thao World Cup 2026

Klopp: 'Ecuador đã nuốt chửng tuyển Đức'

  • Thứ sáu, 26/6/2026 16:51 (GMT+7)
  • 42 phút trước

Jürgen Klopp cho rằng tuyển Đức thiếu cường độ, thiếu tinh thần và mắc quá nhiều sai lầm trong thất bại 1-2 trước Ecuador ở lượt cuối bảng E World Cup 2026.

Tuyển Đức gây thất vọng khi bị Ecuador đánh bại.

Thất bại trước Ecuador không ảnh hưởng đến ngôi đầu bảng E của tuyển Đức, nhưng màn trình diễn của thầy trò HLV Julian Nagelsmann khiến nhiều chuyên gia lo ngại trước vòng 1/32.

Trong vai trò bình luận viên của MagentaTV, Jürgen Klopp chỉ trích gay gắt cách tiếp cận trận đấu của tuyển Đức. Cựu HLV Liverpool cho rằng đội bóng bốn lần vô địch thế giới đã chọn sai lối chơi trước một đối thủ giàu thể lực và thi đấu quyết liệt.

“Chúng ta chọn sai cách tiếp cận trước một đối thủ rất quyết liệt. Từ phút 12 trở đi, tuyển Đức thiếu khả năng xuyên phá. Quá nhiều thứ không vận hành. Màn trình diễn đó không cho thấy chúng ta có thể dễ dàng tiến sâu ở các vòng tiếp theo”, Klopp nhận xét.

Nhà cầm quân người Đức đặc biệt không hài lòng với tinh thần thi đấu của "Die Mannschaft". Ông cho rằng tuyển Đức cần kết hợp chất lượng chuyên môn với thái độ mạnh mẽ hơn.

“Chúng ta phải kết hợp chất lượng với một tinh thần đặc biệt. Ecuador chơi với nhiều đam mê hơn vì họ chiến đấu để ở lại giải đấu. Tuyển Đức ít nhất phải bắt kịp cường độ đó”, Klopp nói.

Klopp cũng cảnh báo về những pha mất bóng nguy hiểm của tuyển Đức. Theo ông, việc để mất bóng ở các khu vực nhạy cảm là “một thảm họa”. Cựu HLV Liverpool nhấn mạnh Ecuador đã “nuốt chửng” Đức trong các pha tranh chấp ở khu vực giữa sân.

Mats Hummels, nhà vô địch World Cup 2014, đồng tình với quan điểm của Klopp. Cựu trung vệ tuyển Đức cho rằng thất bại này là lời cảnh tỉnh cần thiết trước vòng knock-out.

Dù vậy, Klopp và Hummels đều cho rằng tuyển Đức vẫn sở hữu đủ tiềm năng để hướng đến mục tiêu lớn. Điều quan trọng là thầy trò HLV Nagelsmann phải nhanh chóng lấy lại cường độ, sự quyết liệt và tinh thần chiến đấu trước khi bước vào vòng 1/32.

Hà Trang

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