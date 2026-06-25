Klopp kinh ngạc với Ronaldo

HLV Jurgen Klopp dành những lời khen ngợi đặc biệt cho Cristiano Ronaldo sau màn trình diễn chói sáng của siêu sao người Bồ Đào Nha tại World Cup 2026.

Klopp thán phục trước khát khao phi thường của Ronaldo.

Sau trận ra quân thất vọng khi hòa CHDC Congo 1-1, Ronaldo trở thành tâm điểm chỉ trích. Tuy nhiên, chân sút kỳ cựu nhanh chóng đáp trả. Ronaldo lập cú đúp, góp công lớn giúp Bồ Đào Nha thắng Uzbekistan 5-0 hôm 24/6.

Màn trình diễn ấy khiến người hâm mộ phấn khích và nhận được sự thán phục từ những tên tuổi lớn của bóng đá thế giới. Chia sẻ về Ronaldo, Klopp cho biết ông luôn bị cuốn hút bởi những gì siêu sao người Bồ Đào Nha và Lionel Messi thể hiện trong suốt hơn một thập kỷ qua.

"Với tư cách một khán giả, tôi thật sự bị mê hoặc. Ronaldo và Messi là hai cầu thủ hay nhất thế giới trong khoảng 10 đến 15 năm gần đây", chiến lược gia người Đức nhận xét.

Theo Klopp, điều khiến ông ấn tượng nhất là cách Ronaldo phản ứng sau những lời chỉ trích. Cựu HLV Liverpool cho rằng việc một cầu thủ ở tuổi 41 vẫn duy trì được khát vọng chiến thắng và tinh thần cạnh tranh mãnh liệt là điều cực kỳ hiếm thấy.

"Tôi rất vui cho Ronaldo. Sau trận đầu tiên bị chỉ trích nặng nề, cậu ấy đáp trả bằng một màn trình diễn tuyệt vời, đầy năng lượng và quyết tâm", Klopp nói.

Cựu HLV Liverpool cũng nhấn mạnh ngọn lửa đam mê của Ronaldo chưa hề suy giảm theo thời gian. Theo ông, việc CR7 vẫn cảm thấy thất vọng mỗi khi mọi thứ không diễn ra như mong muốn là minh chứng rõ nét cho khát khao vươn tới đỉnh cao.

Ở tuổi 41, Ronaldo có thể không còn ở giai đoạn sung mãn nhất, nhưng tinh thần chiến đấu và ý chí chinh phục của anh luôn khiến cả thế giới bóng đá phải ngả mũ thán phục.

Highlights Bồ Đào Nha 5-0 Uzbekistan Rạng sáng 24/6, Bồ Đào Nha có màn trình diễn ấn tượng trước Uzbekistan tại lượt trận thứ hai bảng K World Cup 2026.