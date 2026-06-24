Triệu lượt xem video Ronaldo nổi cáu vì bị hỏi dồn về Messi

Cristiano Ronaldo mất kiên nhẫn với truyền thông khi liên tục bị chất vấn về Lionel Messi ngay sau màn trình diễn chói sáng giúp Bồ Đào Nha thắng Uzbekistan 5-0.

Ronaldo bực bội và bỏ vào phòng thay đồ vì phóng viên hỏi liên tục về Messi.

Rạng sáng 24/6, trong chiến thắng 5-0 của Bồ Đào Nha trước Uzbekistan ở lượt trận thứ hai bảng K, Ronaldo ghi hai bàn thắng, qua đó thiết lập thêm nhiều cột mốc lịch sử ở sân chơi World Cup. Sau trận, anh xuất hiện trong khu vực phỏng vấn và ban đầu vẫn trả lời khá thoải mái về màn trình diễn của đội tuyển cũng như khả năng Bồ Đào Nha có thể chạm trán Argentina ở vòng knock-out.

Tuy nhiên, bầu không khí dần thay đổi khi các câu hỏi liên quan đến Messi xuất hiện ngày càng nhiều. Theo đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội, Ronaldo vẫn giữ thái độ bình tĩnh trong vài lần đầu tiên. Dù vậy, sự kiên nhẫn của anh cuối cùng cũng cạn dần.

Đỉnh điểm xảy ra khi CR7 chuẩn bị bước vào đường hầm để trở về phòng thay đồ. Một phóng viên tiếp tục nhắc đến Messi, khiến đội trưởng Bồ Đào Nha dừng lại và đáp trả ngắn gọn: “Tôi chẳng quan tâm đến người khác. Mbappe cũng ghi bàn đấy”.

Ronaldo vốn đang chịu rất nhiều áp lực ở kỳ World Cup thứ 6 mà anh tham dự. Ảnh: Reuters.

Sau câu nói này, Ronaldo lập tức rời đi mà không trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào. Khoảnh khắc trên nhanh chóng gây bão mạng xã hội sau khi nhà báo chuyển nhượng nổi tiếng Fabrizio Romano đăng tải trên X. Video thu hút hơn một triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn và tạo ra làn sóng tranh luận sôi nổi.

Nhiều người cho rằng Ronaldo có lý do để khó chịu khi vừa lập công cho đội tuyển nhưng vẫn bị kéo vào cuộc so sánh quen thuộc với Messi. Một tài khoản bình luận: “Đây là những câu hỏi quá quen thuộc, anh ấy đáng lẽ phải được chuẩn bị để đối mặt”.

Trong khi đó, không ít người bênh vực CR7 khi cho rằng truyền thông đang cố tình biến mọi cuộc phỏng vấn của anh thành cuộc tranh luận Messi - Ronaldo.

Dù phản ứng gây chú ý, Ronaldo vẫn đang có kỳ World Cup đáng nhớ. Với hai bàn thắng trước Uzbekistan, anh đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ đầu tiên và duy nhất ghi bàn ở 6 kỳ World Cup.

Ronaldo chớp thời cơ mở tỷ số cho Bồ Đào Nha Bản năng săn mồi của Ronaldo giúp anh mở tỷ số 1-0 trước Uzbekistan tại lượt hai bảng K World Cup 2026 rạng sáng 24/6, đây là bàn thắng đầu tiên của anh tại World Cup năm nay.