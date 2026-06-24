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Thể thao World Cup 2026

Phản ứng của Ronaldo khi phóng viên xin tăng lương

  • Thứ tư, 24/6/2026 09:10 (GMT+7)
  • 43 phút trước

Cristiano Ronaldo có màn đáp trả hài hước khi bị các phóng viên của công ty mà anh góp vốn “đòi” tăng lương ngay sau trận đấu thăng hoa tại World Cup 2026.

Ronaldo phản ứng khi được các phóng viên xin tăng lương.

Rạng sáng 24/6, Cristiano Ronaldo trở thành tâm điểm của World Cup 2026 sau chiến thắng 5-0 của Bồ Đào Nha trước Uzbekistan ở lượt trận thứ hai bảng K. Không chỉ ghi cú đúp bàn thắng, CR7 còn thiết lập cột mốc chưa từng có trong lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup khác nhau.

Sau trận đấu, một tình huống thú vị diễn ra trong cuộc phỏng vấn với LiveMode Portugal. Đây là công ty truyền thông mà Ronaldo hiện là cổ đông, khiến các phóng viên tranh thủ “xin quyền lợi” từ chính siêu sao người Bồ Đào Nha.

Một phóng viên mở đầu bằng lời khen: “Anh giờ là cổ đông của LiveMode, về mặt giấy tờ thì anh là sếp của chúng tôi. Anh là ông chủ tuyệt vời nhất thế giới. Nhân đây, khi nào chúng tôi có thể thương lượng tăng lương?”.

Chưa dừng lại ở đó, đồng nghiệp của anh tiếp lời: “Tôi không cần tăng lương. Tôi chỉ muốn hỏi liệu mối quan hệ của chúng ta phát triển hơn thì có thể được cấp xe công ty không. Bất kỳ chiếc nào của anh cũng được”.

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Ronaldo có ngày thi đấu thăng hoa trước Uzbekistan. Ảnh: Reuters.

Trước màn “đòi quyền lợi” bất ngờ, Ronaldo bật cười và đáp ngắn gọn: “Hài hước đấy. Tôi thích điều đó. Hôm nay là ngày thích hợp để nói mấy câu hài hước”.

Không khí vui vẻ phản ánh tâm trạng hưng phấn của CR7 sau màn trình diễn xuất sắc trên sân. Trước đó, anh bị chỉ trích dữ dội khi tịt ngòi trong trận hòa thất vọng trước CHDC Congo ở ngày ra quân. Tuy nhiên, tiền đạo kỳ cựu đã đáp trả bằng hai pha lập công vào lưới Uzbekistan.

Ở tuổi 41, Ronaldo trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi từ hai bàn trở lên trong một trận đấu tại World Cup. Anh cũng nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp lên 975, tiến thêm một bước tới cột mốc 1.000 bàn mà bản thân nhiều lần thừa nhận là mục tiêu lớn nhất trước khi giải nghệ.

Bồ Đào Nha sẽ khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu Colombia vào ngày 28/6. Đây được xem là trận đấu quyết định ngôi đầu bảng K, đồng thời là cơ hội để Ronaldo tiếp tục nối dài chuỗi kỷ lục đáng kinh ngạc của mình.

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Đào Trần

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