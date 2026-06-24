Loạt cột mốc lịch sử của Ronaldo chỉ sau một trận World Cup

Bàn thắng đó cũng đưa anh vào lịch sử với tư cách là cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup. Kể từ lần đầu tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm 2006, Ronaldo luôn có ít nhất một pha lập công trong mỗi kỳ World Cup cho đến nay. Ảnh: Reuters.