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Thể thao World Cup 2026

Loạt cột mốc lịch sử của Ronaldo chỉ sau một trận World Cup

  • Thứ tư, 24/6/2026 05:46 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Với hai bàn thắng vào lưới Uzbekistan rạng sáng 24/6, Cristiano Ronaldo đã thiết lập hàng loạt cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp vốn đã lẫy lừng của anh.

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Phút thứ 6 của trận đấu gặp Uzbekistan ở lượt hai bảng K World Cup 2026, Ronaldo ghi bàn mở tỷ số cho Bồ Đào Nha. Bàn thắng này chính thức chấm dứt chuỗi 10 trận liên tiếp không ghi bàn cho Bồ Đào Nha tại các giải đấu lớn (World Cup và EURO). Ảnh: Reuters.
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Bàn thắng đó cũng đưa anh vào lịch sử với tư cách là cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup. Kể từ lần đầu tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm 2006, Ronaldo luôn có ít nhất một pha lập công trong mỗi kỳ World Cup cho đến nay. Ảnh: Reuters.
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Phút 39, anh hoàn tất cú đúp của mình trong trận đấu. Nhờ đó, anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi được 10 bàn thắng tại EURO và 10 bàn thắng tại World Cup. Ảnh: Reuters.
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Không chỉ vậy, Ronaldo còn bước lên vị trí số một trong danh sách các chân sút vĩ đại nhất Bồ Đào Nha tại World Cup. Kỷ lục trước đó thuộc về huyền thoại Eusebio với 9 bàn thắng. Ảnh: Reuters.
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Một thống kê khác đáng chú ý từ Squawka, chỉ có hai cầu thủ trên 40 tuổi từng ghi bàn tại World Cup. Đó là Ronaldo ở World Cup 2026 (41 tuổi 138 ngày) và huyền thoại Roger Milla của Cameroon ở World Cup 1994 (42 tuổi 39 ngày). Ảnh: Reuters.
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Không những vậy, trang Bleacher Report ghi nhận Ronaldo là cầu thủ lớn tuổi nhất ghi từ hai bàn trở lên trong một trận ở World Cup. Ảnh: Reuters.
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Sau trận thắng Uzbekistan, Ronaldo tự tin tuyên bố: "Họ nói tôi nên giải nghệ, nhưng tôi vẫn ở lại đây. Tôi đã trở lại, đã trở lại rồi!". Ảnh: Reuters.

Kỷ lục vô tiền khoáng hậu của Ronaldo

Sớm khai thông thế bế tắc trước Uzbekistan, Cristiano Ronaldo đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup khác nhau.

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Đào Trần

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