Indonesia chỉ còn một cửa duy nhất để đi tiếp

Indonesia buộc phải thắng trên sân Singapore ở lượt cuối sau thất bại 0-3 trước tuyển Việt Nam ở bảng A ASEAN Cup 2026 tối 3/8.

Indonesia tự đẩy mình vào thế khó trong cuộc đua giành vé vào bán kết khi phải làm khách trên sân của Singapore ở lượt trận diễn ra ngày 7/8. Trong bối cảnh chỉ có hai đội đứng đầu giành quyền đi tiếp, đại diện xứ vạn đảo không còn nhiều quyền tự quyết trước đối thủ nổi tiếng khó chịu.

Trong khi tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Campuchia ở trận đấu còn lại, tâm điểm dồn về màn so tài giữa Singapore và Indonesia trên sân Jalan Besar. Lợi thế nghiêng về Singapore khi họ chỉ cần một kết quả hòa để chính thức góp mặt ở vòng bán kết.

Ngược lại, Indonesia bắt buộc phải giành trọn 3 điểm nếu muốn vượt qua đối thủ và nuôi hy vọng đi tiếp. Điều đó đồng nghĩa đội bóng xứ vạn đảo sẽ phải nhập cuộc với tâm thế không còn đường lùi.

Đây được đánh giá là nhiệm vụ không hề dễ dàng. Singapore luôn là đối thủ khó chịu mỗi khi được chơi trên sân nhà, đặc biệt tại Jalan Besar với mặt cỏ nhân tạo vốn mang đến nhiều khác biệt về tốc độ và cách triển khai bóng. Không ít đội bóng trong khu vực từng gặp khó khi thi đấu tại đây, trong khi Singapore thường tận dụng rất tốt lợi thế sân bãi để tạo sức ép lên đối thủ.

Singapore là đối thủ khó chịu ở bảng A. Ảnh: Minh Chiến.

Áp lực cũng sẽ đè nặng lên Indonesia khi họ bắt buộc phải dâng cao tìm bàn thắng. Nếu quá mải mê tấn công, đội khách hoàn toàn có thể để lộ khoảng trống phía sau và trở thành mục tiêu cho những pha phản công sắc bén của Singapore. Chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến mọi nỗ lực của Indonesia tan thành mây khói.

Về phía Singapore, mục tiêu rõ ràng là bảo toàn thế trận và hướng đến ít nhất một trận hòa. Với lợi thế về điểm số, đội chủ nhà có thể lựa chọn lối chơi chặt chẽ, phòng ngự kỷ luật và chờ thời cơ kết liễu đối phương.

Cuộc đối đầu tại Jalan Besar vì thế được dự báo sẽ là trận "chung kết" của bảng đấu. Indonesia phải thắng để tự quyết số phận, còn Singapore không thua là đủ để giành vé vào bán kết.

Với tuyển Việt Nam, kết quả thắng 3-0 trước Indonesia giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik gần như cầm chắc tấm vé vào bán kết.

Highlights Việt Nam 3-0 Indonesia Tối 3/8, Việt Nam xuất sắc vượt qua Indonesia với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ 4 bảng A ASEAN Cup 2026.