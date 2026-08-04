Tuyển thủ Indonesia đáp trả gây tranh cãi

Hậu vệ Justin Hubner gây chú ý với phát ngôn mỉa mai tuyển Việt Nam sau trận đấu tại ASEAN Cup 2026 diễn ra hôm 3/8.

Bài đăng thu hút sự chú ý của Hubner.

Ngay sau khi trận đấu khép lại với chiến thắng 3-0 dành cho tuyển Việt Nam, Hubner đã đăng tải dòng trạng thái trên mạng xã hội với nội dung đầy thách thức.

"Họ quên mất chúng tôi từng làm gì với họ ở vòng loại World Cup rồi à?", Hubner viết. "Ở một giải đấu không chính thức của FIFA thì chúc mừng. Chúng tôi sẽ lại đánh bại các bạn một lần nữa ở những trận đấu chính thức. Chúc mừng".

Những chia sẻ của trung vệ này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ bóng đá khu vực. Bên cạnh những ý kiến đồng tình với sự tự tin của Hubner, không ít CĐV cho rằng phát biểu của hậu vệ này không thể xóa mờ màn trình diễn yếu kém của tuyển Indonesia.

"Hãy nhìn cách Indonesia thua bạc nhược ngay trên sân nhà kìa", một tài khoản bình luận. Một CĐV khác viết: "Dù không mang đến lực lượng mạnh nhất, Indonesia vẫn phải xem lại màn trình diễn vừa qua."

Hubner hoàn tất thủ tục nhập tịch và bắt đầu khoác áo các đội tuyển Indonesia từ năm 2024. Đến nay, anh đã có 21 lần ra sân và ghi một bàn thắng. Ở mùa giải 2025/26, trung vệ này cũng ghi 2 bàn sau 21 lần ra sân cho Fortuna Sittard.

Tại ASEAN Cup 2026, Hubner không góp mặt trong danh sách của HLV John Herdman. Theo Bola, CLB chủ quản Fortuna Sittard từ chối nhả quân vì cho rằng ASEAN Cup không thuộc hệ thống giải đấu chính thức do FIFA quản lý.

Highlights Việt Nam 3-0 Indonesia Tối 3/8, Việt Nam xuất sắc vượt qua Indonesia với tỷ số 3-0 ở lượt trận thứ 4 bảng A ASEAN Cup 2026.