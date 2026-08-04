Thủ môn nhận thẻ đỏ vì nhầm lẫn tai hại

Sipho Maseti trở thành tâm điểm chú ý sau tình huống bắt bóng ngoài vòng cấm một cách khó tin trong trận mở màn giải vô địch quốc gia Nam Phi.

Sipho Maseti băng ra ngoài vòng cấm nhưng lại thực hiện pha ôm bóng trong sự ngỡ ngàng của tất cả.

Một trong những tình huống hy hữu nhất đầu mùa giải đã xuất hiện tại vòng mở màn giải vô địch quốc gia Nam Phi (Premiership), khi thủ môn Sipho Maseti của TS Galaxy bị truất quyền thi đấu vì dùng tay bắt bóng cách khung thành gần 30 m.

Sự cố xảy ra trong trận hòa 2-2 giữa TS Galaxy và Siwelele hôm 3/8. Ở phút bù giờ hiệp hai, trong một pha bóng không hề nguy hiểm, Maseti lao ra khỏi khu vực cấm địa để cản phá. Tuy nhiên, thay vì phá bóng bằng chân, anh lại vô thức dùng tay ôm bóng khi đang đứng rất xa vòng cấm.

Trọng tài lập tức cắt còi và rút thẻ đỏ trực tiếp với thủ môn của TS Galaxy. Tình huống khiến các cầu thủ hai đội đều ngỡ ngàng, còn đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Điều đáng nói là sân đấu được sử dụng chung cho cả bóng đá và rugby, với nhiều vạch kẻ xuất hiện cùng lúc. Dù vậy, giới truyền thông Nam Phi cho rằng rất khó để Maseti nhầm lẫn, bởi khoảng cách tới vòng cấm là quá lớn và trận đấu khi đó đã bước vào thời gian bù giờ.

Rất có thể Maseti đã nhìn nhầm vạch kẻ mờ trên sân.

May mắn cho TS Galaxy, đội bóng vẫn còn quyền thực hiện một sự thay người cuối cùng. Thủ môn dự bị Eliezer Tape được tung vào sân thay tiền đạo George Sedwyn để trấn giữ khung thành trong những phút còn lại.

TS Galaxy sau đó giữ vững tỷ số 2-2 và giành được một điểm trong ngày ra quân. Dù đội nhà không phải trả giá bằng một thất bại, Maseti vẫn trở thành nhân vật được nhắc đến nhiều nhất sau vòng đấu đầu tiên.

Trong bóng đá, những pha xử lý sai lầm của thủ môn không hiếm, nhưng việc dùng tay bắt bóng ngoài vòng cấm ở khoảng cách xa như vậy là tình huống khó ngờ, đủ để biến trận đấu tại Bloemfontein thành một trong những câu chuyện kỳ lạ nhất của đầu mùa giải Nam Phi.

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