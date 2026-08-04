Paredes lại bị chỉ trích vì hành vi phi thể thao

Leandro Paredes tiếp tục trở thành tâm điểm chỉ trích sau hành động thiếu kiềm chế trong trận hòa 2-2 của Boca Juniors trước Newell’s Old Boys.

Paredes sút bóng vào lưng đối thủ và nhận thẻ vàng.

Leandro Paredes một lần nữa khiến người hâm mộ nhắc đến anh bởi những khoảnh khắc nóng nảy thay vì màn trình diễn trên sân.

Tiền vệ Argentina nhận thẻ vàng sau hành động bị đánh giá là phi thể thao trong trận hòa 2-2 giữa Boca Juniors và Newell’s Old Boys ở vòng 3 lượt về giải vô địch quốc gia Argentina hôm 3/8.

Phút 68, trong lúc Facundo Guch bên phía Newell’s Old Boys đang ngã trên sân sau va chạm, Paredes bất ngờ sút bóng thẳng về lưng phía đối thủ. Trọng tài lập tức rút thẻ vàng cho tiền vệ Boca Juniors, trong khi tình huống này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Nhiều CĐV bày tỏ sự thất vọng với hành vi của Paredes. Một số bình luận cho rằng tiền vệ 32 tuổi “không bao giờ rút kinh nghiệm” và thường xuyên xuất hiện trong những tình huống tranh cãi.

Sự việc mới nhất càng khiến Paredes bị nhắc lại sau màn hỗn loạn ở chung kết World Cup 2026. Sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha, tiền vệ này đã va chạm với nhiều cầu thủ đối phương.

Paredes cùng một số cầu thủ Argentina bị điều tra kỷ luật trong tình huống xô xát sau trận chung kết World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

FIFA đã mở cuộc điều tra về tình huống anh có hành động đánh nguội trong cuộc xô xát, bên cạnh những cầu thủ Argentina khác như Nahuel Molina và Nicolas Otamendi.

Đây không phải lần đầu Paredes mất kiểm soát trong những trận cầu căng thẳng. Tại World Cup 2022, anh từng gây tranh cãi trong trận tứ kết gặp Hà Lan khi phạm lỗi với Nathan Ake rồi sút bóng vào khu vực kỹ thuật của đối thủ, khiến cầu thủ hai đội lao vào xô xát.

Trong màu áo Roma, Paredes cũng từng bị đuổi khỏi sân trong trận gặp Genoa năm 2024 sau khi nhận hai thẻ vàng chỉ trong vài giây vì liên tục phản ứng với trọng tài.

Paredes vẫn được đánh giá cao nhờ khả năng chuyền bóng và tư duy chơi bóng. Tuy nhiên, tính khí nóng nảy đang trở thành điểm trừ lớn trong sự nghiệp của tiền vệ từng khoác áo Paris Saint Germain.

Khoảnh khắc nóng nảy của Paredes sau chung kết World Cup 2026 Sau thất bại 0-1 của Argentina trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026 sáng 20/7, Leandro Paredes để lại hình ảnh gây chú ý khi không kiềm chế được cảm xúc.