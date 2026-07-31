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Thể thao

Trọng tài đẩy Paredes gây tranh cãi ở Nam Mỹ

  • Thứ sáu, 31/7/2026 18:59 (GMT+7)
  • 13 phút trước

Trọng tài Wilmar Roldan trở thành tâm điểm sau khi có hành động đẩy Leandro Paredes trong trận Boca Juniors thắng O’Higgins để giành vé vào vòng 16 đội Copa Sudamericana.

Trọng tài Wilmar Roldan đẩy Paredes hai lần trong tình huống phạm lỗi của cầu thủ Boca Juniors.

Tình huống gây tranh cãi xảy ra ở phút 67 trên sân El Teniente (Chile) sáng 31/7, khi Jorge Figal của Boca Juniors phạm lỗi với Martin Sarrafiore. Trong lúc trọng tài Wilmar Roldan tiến đến để rút thẻ vàng, Leandro Paredes bước vào can thiệp và gạt cánh tay của vị vua áo đen người Colombia.

Sau khi rút thẻ cho Figal, Roldan bất ngờ đẩy mạnh Paredes, khiến tiền vệ người Argentina phản ứng dữ dội. Theo truyền thông Chile, trọng tài còn cảnh cáo đội trưởng Boca Juniors ngay trong lúc hai bên lời qua tiếng lại.

Paredes tiếp tục tiến lại gần Roldan và tranh cãi với nụ cười mỉa mai. Các cầu thủ Boca phải lao vào can ngăn để tránh căng thẳng leo thang. Trọng tài người Colombia từng có động tác đưa tay về phía túi áo như chuẩn bị rút thẻ đỏ, nhưng cuối cùng chỉ cảnh cáo Paredes bằng một thẻ vàng.

O’Higgins thắng 1-0 trong 90 phút, cân bằng tổng tỷ số sau hai lượt trận. Tuy nhiên, Boca Juniors giành chiến thắng 4-3 trên chấm luân lưu để đoạt vé vào vòng 16 đội Copa Sudamericana. Paredes thi đấu đến hết trận và thực hiện thành công lượt sút đầu tiên của Boca trong loạt luân lưu.

Đoạn video ghi lại pha va chạm giữa Roldan và Paredes nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và khiến các cổ động viên chia thành hai luồng dư luận.

Nhiều ý kiến chỉ trích Paredes vì hành vi khiêu khích và thường xuyên gây áp lực lên trọng tài, trong khi không ít người cho rằng phản ứng của Roldan là thiếu chuẩn mực đối với một trọng tài FIFA.

Đây là một trong những tình huống hiếm hoi tại các giải đấu Nam Mỹ khi trọng tài có va chạm trực tiếp với cầu thủ ngay trên sân, khiến trận đấu bị phủ bóng bởi tranh cãi thay vì kết quả chuyên môn.

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Đào Trần

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