Cố vấn cấp cao của Infantino từ chức để phản đối FIFA

Carlos Cordeiro, cố vấn cấp cao của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, từ chức ngay lập tức để phản đối kế hoạch bán một phần quyền thương mại World Cup cho tư nhân.

Ông Cordeiro quyết định từ chức. Ảnh: Reuters.

Sky News cho biết Carlos Cordeiro, cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Mỹ và cựu Phó chủ tịch Goldman Sachs, đã chấm dứt vai trò cố vấn cấp cao tại FIFA sau khi phản đối dự án thành lập công ty con quản lý và khai thác thương mại các giải đấu của tổ chức này.

Trong tuyên bố gửi truyền thông Anh, Cordeiro nhấn mạnh không tham gia xây dựng đề xuất và phản đối kế hoạch một cách dứt khoát. Theo ông, việc bán cổ phần của tài sản giá trị nhất trong bóng đá sẽ gây bất lợi cho các liên đoàn thành viên, cho chính môn thể thao này và cho tương lai của bóng đá thế giới.

Cordeiro đặt câu hỏi về tính cần thiết của kế hoạch mà FIFA đề ra. Ông cho rằng FIFA hiện sở hữu lượng tiền mặt và dự trữ rất lớn, không có nợ, đồng thời dự kiến đạt doanh thu khoảng 15 tỷ USD trong chu kỳ 2022-2026.

Theo ông, bán quyền sở hữu lâu dài đối với World Cup để đổi lấy 4,2 tỷ USD là quyết định thiếu thuyết phục và chẳng khác nào “đem tương lai của bóng đá đi thế chấp”.

Cựu lãnh đạo bóng đá Mỹ cũng chỉ trích FIFA vì thiếu minh bạch trong quá trình triển khai. Ông yêu cầu tổ chức này công bố danh tính các nhà đầu tư tiềm năng, cơ chế giám sát, mô hình quản trị doanh nghiệp và quyền lợi cụ thể mà các cổ đông sẽ được hưởng.

Động thái từ chức của Cordeiro được xem là đòn giáng mới vào kế hoạch của Infantino, trong bối cảnh UEFA, CONCACAF và nhiều tổ chức bóng đá khác đã công khai phản đối đề xuất bán một phần quyền thương mại World Cup.

Kế hoạch của FIFA là thành lập công ty FIFA Forward Enterprise để quản lý và thương mại hóa các giải đấu, trong đó có World Cup. FIFA dự kiến bán khoảng 20% cổ phần cho các nhà đầu tư tư nhân. Thương vụ được cho là định giá công ty ở mức 20 tỷ USD và có thể mang về khoảng 4,2 tỷ USD .

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