Ghi 3 bàn trong 7 phút, Indonesia tạm chiếm ngôi đầu bảng A

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Indonesia dễ dàng đánh bại Timor-Leste. Ảnh: Asean Football
Dù gặp nhiều khó khăn trong hiệp thi đấu đầu tiên, đội bóng xứ Vạn đảo bùng nổ mạnh mẽ ở nửa sau hiệp thi đấu thứ hai với các bàn thắng lần lượt của Pattynama, Thom Haye và Baker để giành trọn vẹn 3 điểm để tạm chiếm ngôi đầu bảng A, ASEAN Cup 2026.
Thắng lợi dễ dàng giúp Indonesia tạm thời chiếm ngôi đầu bảng A, ASEAN Cup 2026 với 6 điểm sau hai lượt trận cùng hiệu số +7. Trận đấu tiếp theo của "Garuda" sẽ là cuộc chạm trán Việt Nam vào ngày 3/8.
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Xếp hạng bảng A ASEAN Cup 2026 sau trận đấu giữa Indonesia và Timor-Leste. Đồ họa: ASEAN United FC
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