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Thể thao

Ghi 3 bàn trong 7 phút, Indonesia tạm chiếm ngôi đầu bảng A

  • Thứ sáu, 31/7/2026 19:00 (GMT+7)
  • 7 phút trước

Tối 31/7, Indonesia đánh bại Timor-Leste với tỷ số 3-0 tại bảng A, ASEAN Cup 2026 nhờ việc chơi hơn người từ phút 21.

Indonesia dễ dàng đánh bại Timor-Leste. Ảnh: Asean Football

Dù gặp nhiều khó khăn trong hiệp thi đấu đầu tiên, đội bóng xứ Vạn đảo bùng nổ mạnh mẽ ở nửa sau hiệp thi đấu thứ hai với các bàn thắng lần lượt của Pattynama, Thom Haye và Baker để giành trọn vẹn 3 điểm để tạm chiếm ngôi đầu bảng A, ASEAN Cup 2026.

Bước ngoặt lớn của trận đấu xuất hiện ngay từ phút 21, khi Jackson Fowler bên phía Timor-Leste nhận thẻ vàng thứ hai và phải rời sân sau pha phạm lỗi thô bạo với Thom Haye.

Lợi thế hơn người giúp Indonesia kiểm soát hoàn toàn thế trận, tuy nhiên việc tung vào sân tới 7 cầu thủ dự bị khiến lối chơi của "Garuda" thiếu đi sự gắn kết cần thiết.

Trong suốt hiệp một, các chân sút Indonesia tỏ ra bế tắc khi đối mặt hàng phòng ngự lăn xả của đối phương, khiến 45 phút đầu tiên khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Sự khác biệt chỉ thực sự đến ở nửa cuối hiệp hai khi áp lực từ phía Indonesia trở nên quá lớn. Phút 73, Pattynama khai thông thế bế tắc bằng cú dứt điểm tinh tế sau một pha phối hợp nhịp nhàng.

Chỉ 5 phút sau, Thom Haye nhân đôi cách biệt với siêu phẩm đá phạt trực tiếp đưa bóng vào góc cao khung thành. Chiến thắng được ấn định vào phút 81 khi Baker đệm bóng cận thành từ đường căng ngang chính xác của Oratmangoen, khép lại ngày thi đấu thành công cho thầy trò ông John Herdman.

Thắng lợi dễ dàng giúp Indonesia tạm thời chiếm ngôi đầu bảng A, ASEAN Cup 2026 với 6 điểm sau hai lượt trận cùng hiệu số +7. Trận đấu tiếp theo của "Garuda" sẽ là cuộc chạm trán Việt Nam vào ngày 3/8.

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Xếp hạng bảng A ASEAN Cup 2026 sau trận đấu giữa Indonesia và Timor-Leste. Đồ họa: ASEAN United FC

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