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Thể thao

PSG bị Parma hét giá cho sao Nhật Bản

  • Thứ sáu, 31/7/2026 19:03 (GMT+7)
  • 10 phút trước

PSG đối mặt thử thách tài chính khi phía Parma yêu cầu mức phí lên tới 40 triệu euro cho chữ ký của thủ môn người Nhật Bản, Zion Suzuki.

Zion Suzuki nằm trong tầm ngắm của PSG.

Theo Onze Mondial, đây là con số gây ngạc nhiên bởi đội bóng Italy chỉ mất hơn 8 triệu euro để sở hữu thủ môn người Nhật Bản từ Sint-Truiden vào năm 2024, đồng nghĩa với việc giá trị của anh được Parma đẩy lên gấp 5 lần chỉ sau thời gian ngắn.

Sự tự tin của Parma trên bàn đàm phán bắt nguồn từ màn trình diễn ấn tượng của Suzuki tại World Cup 2026. Trong bối cảnh Juventus được cho là quyết định rút lui khỏi cuộc đua, PSG trở thành ứng viên hàng đầu tuy nhiên lại phải đối mặt với đòi hỏi tài chính khắt khe từ đối tác.

Sự xuất hiện tiềm năng của ngôi sao 23 tuổi dự kiến làm thay đổi hoàn toàn hệ thống phân cấp tại sân Parc des Princes. Mùa giải 2025/26, Matvey Safonov tạm thời chiếm suất đá chính từ tay Lucas Chevalier.

Giờ đây, sự hiện diện của Suzuki có thể đẩy Chevalier rời câu lạc bộ theo dạng cho mượn hoặc bán đứt. Bên cạnh đó, việc PSG vừa bổ sung tài năng trẻ Alessandro Longoni càng khiến tương lai của anh trở nên bất ổn.

Về mặt chuyên môn, Suzuki là mục tiêu lý tưởng cho triết lý bóng đá hiện đại của PSG nhờ khả năng không chiến mạnh mẽ, phản xạ tương đối tốt và kỹ năng luân chuyển bóng bằng chân điêu luyện.

Dẫu vậy, việc Parma quyết liệt giữ mức giá tương đối cao là rào cản lớn nhất ngăn cản thủ thành người Nhật Bản cập bến PSG ngay ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

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Huy Trưởng

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