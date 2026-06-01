Thủ môn tuyển Nhật Bản nhận ‘cơn mưa’ lời khen

Dù để thủng lưới 2 bàn trong thất bại 1-2 của Nhật Bản trước Brazil ở vòng 1/16 World Cup 2026 rạng sáng 30/6, thủ môn Zion Suzuki vẫn nhận về nhiều lời tán dương.

Suzuki có nhiều pha cứu thua "xuất thần" trước hàng công Brazil.

Trước hàng công giàu sức tấn công của Brazil, Zion Suzuki trải qua một buổi tối bận rộn. Thủ thành của Parma phải đối mặt với 19 cú sút, trong đó có 6 lần bóng đi trúng đích. Anh thực hiện 4 pha cứu thua và chỉ hai lần vào lưới nhặt bóng.

Dấu ấn lớn nhất của Suzuki đến ở phút 58. Anh xuất sắc cản phá cú dứt điểm hiểm hóc của Vinicius Junior, rồi ngay sau đó kịp lao về cứu bóng ngay trên vạch vôi, ngăn Brazil gia tăng cách biệt. Những pha cứu thua liên tiếp giúp Nhật Bản duy trì hy vọng cho đến những phút cuối.

Màn trình diễn của thủ môn 23 tuổi nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. "Suzuki gần như vô hiệu hóa mọi pha dứt điểm của Vinicius", một CĐV bình luận. Người khác tiếc nuối: "Cậu ấy không xứng đáng dừng bước ở vòng này. Đây là thủ môn số một châu Á hiện nay".

Theo FotMob, Suzuki được chấm 7,2 điểm, cao nhất bên phía Nhật Bản. Sau bốn trận tại World Cup 2026, anh có tổng cộng 23 pha cứu thua và chỉ để thủng lưới 5 bàn. Trước những đối thủ sở hữu hàng công hàng đầu như Brazil, Hà Lan hay Thụy Điển, đó là thành tích đủ để khẳng định đẳng cấp của người gác đền sinh năm 2002.

Mới 23 tuổi, Suzuki vẫn còn cả chặng đường dài phía trước. Sự điềm tĩnh, phản xạ xuất sắc và khả năng chỉ huy hàng phòng ngự tại World Cup 2026 cho thấy anh đã sẵn sàng trở thành chốt chặn đáng tin cậy của tuyển Nhật Bản trong nhiều năm tới.

Dù dừng bước trước Brazil, Suzuki cùng các đồng đội vẫn rời giải trong thế ngẩng cao đầu. Lối chơi kỷ luật, tinh thần chiến đấu bền bỉ và màn trình diễn của thủ thành trẻ là minh chứng cho sự trưởng thành của bóng đá Nhật Bản trên đấu trường thế giới.