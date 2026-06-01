Nhật Bản thua Brazil theo cách đau nhất

Nhật Bản chỉ cách lịch sử vài phút, trước khi cú đánh muộn của Brazil biến giấc mơ World Cup thành một nỗi đau mới.

Nhật Bản rời World Cup 2026 sau cú ngã nghiệt ngã trước Brazil ở Houston.

Truyền thông Nhật Bản dùng nhiều gam màu nặng nề sau thất bại 1-2 của đội tuyển quốc gia trước Brazil ở vòng 32 đội World Cup 2026 rạng sáng 30/6. Đó không phải một trận thua vỡ trận. Ngược lại, chính việc Nhật Bản đã tiến rất gần tới cột mốc lịch sử khiến cú ngã ở Houston trở nên nghiệt ngã hơn.

Sports Hochi nhấn vào lời xin lỗi của HLV Hajime Moriyasu sau trận. Nhà cầm quân 57 tuổi nói ông “không đủ năng lực với tư cách huấn luyện viên”, khi Nhật Bản để thủng lưới ở thời điểm cuối trận và tiếp tục chưa thể vượt qua vòng knock-out World Cup.

Cách truyền thông Nhật khai thác phát biểu này cho thấy sức nặng của thất bại: Moriyasu không chỉ thua Brazil, ông còn thua trước chính kỳ vọng mà thế hệ được xem là mạnh nhất lịch sử bóng đá Nhật tạo ra.

Trong khi đó, Nikkan Sports đặt điểm nhấn vào khoảnh khắc Kaishu Sano mở tỷ số ở phút 29. Tiền vệ của Mainz bứt lên từ pha phản công, kéo bóng tới sát vùng cấm rồi dứt điểm bằng chân phải, ghi bàn đầu tiên cho tuyển Nhật.

Đó là khoảnh khắc khiến ghế huấn luyện Nhật Bản bùng nổ, còn Moriyasu giơ hai tay ăn mừng như thể lịch sử đã ở rất gần.

Nhật Bản vươn lên dẫn 1-0 trước Brazil Rạng sáng 30/6, Kaishu Sano ghi bàn vào lưới Brazil mở tỷ số 1-0 cho Nhật Bản ở vòng 32 đội World Cup 2026.

Nhưng Brazil không phải đối thủ để Nhật Bản chỉ cần chơi hay trong một hiệp là đủ. J.League thống kê Brazil tung ra 20 cú sút, gấp bốn lần Nhật Bản. Casemiro gỡ hòa ở phút 56, trước khi Gabriel Martinelli ghi bàn quyết định ở phút 90+5.

Một trận đấu Nhật Bản tưởng như có thể kéo vào hiệp phụ đã kết thúc bằng đúng thứ bóng đá làm nên khác biệt giữa đội tiệm cận đẳng cấp thế giới và một nền bóng đá đã quen sống trong áp lực vô địch.

Các đầu báo Nhật vì thế không mô tả thất bại này như một cú sụp đổ. Nó giống một vết cắt hơn. Sano ghi bàn vào lưới Brazil, hàng thủ Nhật Bản đứng vững trong phần lớn thời gian, các cầu thủ chiến đấu đến kiệt sức. Nhưng chỉ một khoảnh khắc cuối cùng cũng đủ xóa đi mọi nỗ lực.

Gekisaka hướng sự chú ý vào nỗi đau của thế hệ trụ cột. Ritsu Doan khẳng định mục tiêu vô địch World Cup không được phép thay đổi, dù Nhật Bản thêm một lần dừng bước trước ngưỡng cửa quen thuộc.

Daily Sports dẫn lại sự tiếc nuối của Sano: “Đây không phải đội bóng đáng phải dừng lại ở đây”. Câu nói ấy có lẽ phản ánh đúng cảm giác chung của bóng đá Nhật sau trận: họ không còn là kẻ ngoài cuộc khi đối đầu Brazil, nhưng vẫn chưa đủ lạnh lùng để hạ gục một ông lớn ở sân khấu sinh tử.

Thất bại tại Houston cũng khiến bóng đá châu Á rơi vào thế khó. Sports Hochi nhận định các đại diện châu Á đứng trước nguy cơ sạch bóng, dù có tới 9 đội góp mặt tại World Cup 2026. Nhật Bản, niềm hy vọng lớn nhất của khu vực, đã rời giải theo cách khiến người ta tiếc hơn là thất vọng.

Brazil đi tiếp. Nhật Bản dừng lại. Nhưng sau 90 phút ở Houston, thông điệp từ báo chí Nhật khá rõ: khoảng cách với thế giới đã được rút ngắn, chỉ là chưa đủ để đổi lấy lịch sử.