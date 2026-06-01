Brazil ấn định chiến thắng 2-1 trước Nhật Bản
Rạng sáng 30/6, Gabriel Martinelli chớp thời cơ ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-1 cho Brazil trước Nhật Bản ở vòng 32 đội World Cup 2026.
Rạng sáng 30/6, Kaishu Sano ghi bàn vào lưới Brazil mở tỷ số 1-0 cho Nhật Bản ở vòng 32 đội World Cup 2026.
Rạng sáng 30/6, Gabriel Martinelli chớp thời cơ ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-1 cho Brazil trước Nhật Bản ở vòng 32 đội World Cup 2026.
Rạng sáng 30/6, Casemiro bật cao đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Brazil trong trận gặp Nhật Bản ở vòng 32 đội World Cup 2026.
Tối 28/6, video buổi giao lưu giữa các tuyển thủ Brazil với CĐV tại Houston, Hoa Kỳ trước thềm trận đấu với Nhật Bản tại vòng 32 đội World Cup 2026 gây chú ý trên X.
Tối 28/6, đoạn video về ''sự cố hy hữu'' của một CĐV Argentina sau trận gặp Jordan ở lượt cuối bảng J World Cup 2026 nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.
Chiến thắng 1-0 trước Nam Phi rạng sáng 29/6 giúp Canada trở thành đội đầu tiên góp mặt ở vòng 16 đội World Cup 2026.
Sáng 29/6, hình ảnh các tuyển thủ Canada ăn mừng trong phòng thay đồ sau trận thắng Nam Phi ở vòng 32 đội World Cup 2026 thu hút sự chú ý trên X.
Sáng 29/6, không khí lễ hội do các CĐV Nhật Bản tạo nên tại Houston trước trận gặp Brazil ở vòng 32 đội World Cup 2026 thu hút sự chú ý trên X.
Sáng 27/6, Bỉ dễ dàng đánh bại New Zealand 5-1 ở lượt cuối bảng G World Cup 2026.
Sáng 27/6, Ai Cập hòa Iran 1-1 trong trận đấu cuối cùng của hai đội tại bảng G World Cup 2026.
Sáng 28/6, Jude Bellingham dứt điểm cận thành mở tỷ số cho ''Tam sư'' ở trận đấu cuối bảng L World Cup 2026.