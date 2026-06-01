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Thể thao World Cup 2026

Cầu thủ Nhật Bản chết lặng

  • Thứ ba, 30/6/2026 02:41 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Các cầu thủ Nhật Bản thất vọng sau khi chịu thất bại 1-2 trước Brazil ở trận đấu tại vòng 32 đội World Cup 2026 rạng sáng 30/6.

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Nhật Bản có lợi thế dẫn trước Brazil sau 45 phút đầu tiên sau cú sút xa thành bàn của Kaishu Sano. Tuy nhiên, "Selecao" cho thấy đẳng cấp của đội tuyển hàng đầu thế giới khi lật ngược thế cờ trong phần còn lại của trận đấu.
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Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, nhiều cầu thủ Nhật Bản đổ gục xuống sân vì thất vọng. Đội bóng của HLV Hajime Moriyasu chơi sòng phẳng với Brazil nhưng gục ngã ở thời điểm cuối trận đấu.
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Hiroki Ito (phải) cùng các đồng đội ở hàng thủ có màn trình diễn tốt trước Brazil. Nhưng phút lóe sáng của những cá nhân như Casemiro hay Gabriel Martinelli tước đi cơ hội đi tiếp của đại diện châu Á.
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Nỗi buồn của tiền đạo Koki Ogawa. Anh vào sân sau khi Martinelli nâng tỷ số lên 2-1 cho Brazil nhưng không thể tạo ra khác biệt cho Nhật Bản.
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Trước Brazil, Nhật Bản cho thấy lối chơi pressing quyết liệt, gây khó khăn cho những ngôi sao tấn công như Vinicius Junior, Matheus Cunha hay Lucas Paqueta. Khả năng chuyển trạng thái của đại diện châu Á cũng ấn tượng, nhưng chưa đủ để ghi thêm bàn thứ 2 vào lưới đối thủ.
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CĐV Nhật Bản bày tỏ nỗi thất vọng khi đội nhà không thể đi tiếp. Đội tuyển xứ mặt trời mọc cũng là đội châu Á thi đấu thuyết phục nhất ở giải đấu năm nay khi bất bại ở vòng bảng.
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Nhật Bản là đại diện châu Á thứ 8 phải chia tay World Cup 2026. Trong khi đó, quốc gia cuối cùng là Australia sẽ chạm trán Ai Cập vào ngày 4/7.
Brazil ấn định chiến thắng 2-1 trước Nhật Bản Rạng sáng 30/6, Gabriel Martinelli chớp thời cơ ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-1 cho Brazil trước Nhật Bản ở vòng 32 đội World Cup 2026.

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Duy Luân

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